Ba tuyến đường lớn tại TP: Sẽ phải xây nhà đồng bộ theo mẫu?

Cho xây ra sao: Vẫn quận, huyện quyết Trong thời gian qua, do chưa có thiết kế đô thị mà cũng không có quy chế cấp phép xây dựng nên công tác cấp phép xây dựng tại các quận, huyện có ba tuyến đường này đi qua không thống nhất. Có nơi ngưng cấp để chờ thiết kế đô thị, có nơi chỉ cấp tạm, có nơi được một trệt và một lầu… Do đó, UBND TP đã chỉ đạo Sở QHKT chủ trì xây dựng quy chế tạm thời, làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng trong quá trình chờ thiết kế đô thị. Tháng 8-2010, Sở QHKT từng họp với các sở, ngành, quận, huyện để bàn về dự thảo quy chế. Sở này đề xuất nhà thuộc khu vực đô thị hiện hữu tại các tuyến đường này được xây tối đa là 5-8 tầng, không phù hợp quy hoạch thì chỉ được xây tạm một trệt, một lầu và một gác lửng. Các căn nhà dọc theo mặt tiền các con đường này phải lùi 3,5 m so với ranh lộ giới và được quy định luôn về màu sắc, phong cách kiến trúc. Cụ thể, không được sử dụng hai màu sơn trên mặt tiền, khuyến khích phong cách đơn giản, hiện đại. Chỉ được cấp phép quảng cáo trên khung kính mặt tiền nhà ở cao độ 3,6-7 m… Do nhiều quận, huyện không đồng tình với một số nội dung của dự thảo, Sở QHKT đã soạn lại và trình TP theo hình thức dự thảo chỉ thị tăng cường quản lý, còn giải quyết cấp phép cụ thể như thế nào vẫn là do quận, huyện.