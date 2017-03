Ba vụ tai nạn, một người chết, 21 người nhập viện

Khoảng 10 giờ 20, anh Lê Văn Cường (quê Hà Nam) điều khiển xe ben chạy trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì va chạm với ô tô bốn chỗ do ông Nguyễn Quí Phước cầm lái. Chị Tô Thị Nhâm chạy xe máy từ phía sau trờ đến đã tông vào ô tô ông Phước tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, lốp trước ô tô bị nổ, phần đầu trầy xước. Xe ben gãy trục sau, nổ bánh. Xe máy bị hư hại. Chị Nhâm ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân chuyển vào BV Đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Đội xử lý tai nạn quận Thủ Đức đã có mặt lập biên bản.

Trước đó, khoảng 8 giờ, xe tải chở hàng chục bao cám do tài xế Nguyễn Minh Thành (ngụ huyện Hóc Môn) đang đổ dốc cầu vượt ngã tư Thủ Đức (phường Tân Phú, quận 9) thì mất lái tông vào ông Nguyễn Hữu Đức (ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy đang đứng lại ven đường khiến ông Đức trọng thương. Tiếp đó, xe tải ủi tung hàng chục mét dải phân cách rồi lật nhào xuống mương sâu bên vệ đường.





Đội xử lý tai nạn quận Thủ Đức đang làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn ở quận Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: X.NGỌC

Tài xế Thành nhảy ra khỏi cabin thoát nạn. Ông Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xe tải hư hỏng nghiêm trọng. Hơn 50 m dải phân cách barie làm bằng thép bị ủi tung.

Cùng ngày, trên đường tránh Huế đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra vụ đối đầu giữa xe khách và xe tải làm một người chết và 19 người bị thương. Xe khách giường nằm do Phạm Tiến Sĩ (trú Hà Tĩnh) điều khiển bất ngờ tông vào xe tải của Tập đoàn Sơn Hải do tài xế Ma Đình Chi (trú Quảng Trị) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Lê Mạnh Khang (phụ xe khách) chết tại chỗ, tài xế bị gãy chân và 18 hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn là do xe tải chạy với tốc độ nhanh thắng gấp trong lúc đường trơn do trời mưa.

