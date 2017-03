Bắc Bộ gia tăng nắng nóng, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 36 độ C

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ đang trong xu thế thời tiết gia tăng nắng nóng, trong khi đó Tây Nguyên đề phòng lốc xoáy do mưa có xu hướng tăng.Chủ nhật (24-7), các tỉnh phía Bắc nắng mạnh hơn khi nền nhiệt tăng thêm 1 độ C so với hôm qua. Một số nơi như Hòa Bình, Hà Nội nắng lên từ sớm, nhiệt cao nhất 36 độ C, trời oi nóng. Những thành phố khác như Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên Phủ... đều dưới 35 độ C.Ở Trung Bộ, nắng nóng tập trung ở nửa phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, trong đó các TP Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế đều có mức nhiệt 35-36 độ C.Các tỉnh Nam Trung Bộ thời gian nắng và nóng mạnh xảy ra vào trưa và đầu chiều với nhiệt độ tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết không nơi nào vượt quá 34 độ C.Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có tiết trời dễ chịu nhất cả nước. Từ sáng đến trưa, trời nắng mây đan xen. Nhiệt độ ở các tỉnh, TP Pleiku, Buôn Ma Thuột, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau đều không vượt quá 33 độ C. Sau đó, mây dông phát triển gây mưa cho cả hai khu vực, thời tiết mát mẻ hơn nhưng vẫn đề phòng nguy cơ tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh.Tây Nguyên đang trong những ngày chịu ảnh hưởng của gió Đông từ rìa phía biển nên mưa dông thường rất dữ dội, đi kèm với lốc xoáy rất nguy hiểm.Trận lốc xoáy gần đây nhất ập qua địa bàn xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vào tối 21-7 đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của hơn 100 hộ dân với thiệt hại ước tính hơn 10 tỉ đồng.Dự báo từ ngày 26-7, nguy cơ mưa tăng thêm ở Tây Nguyên và thường hay dồn dập về chiều tối và đêm nên chính quyền và người dân cần tăng cường đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật, thậm chí cả mưa đá và sấm sét.Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu sẽ có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm 4-10 km.Hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió thổi cấp 3, biển êm.