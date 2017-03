Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ nắng nóng

Lượng mưa được dự báo đạt khá với cấp độ mưa vừa, vùng núi và khu đông bắc Bắc Bộ sẽ có mưa to. Các tỉnh khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ giảm 2-3 độ C và phổ biến 28-32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ do đang ở trong đợt thời tiết khô ráo khi gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên cường độ nắng mạnh sẽ kéo dài hơn khiến cho nhiệt độ TP.HCM và toàn khu vực tăng lên mức 33-34 độ C.

CL