Bắc Bộ nóng đến 33 độ C, mưa rào vào chiều tối

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau đó hội tụ gió trên cao hoạt động giảm dần, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông nam.



Khoảng ngày 12/5, rãnh áp thấp gió mùa qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập.



Ngày 6/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi nhiệt độ 31-33 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.



Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.



Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.