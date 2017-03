Bắc bộ sáng sớm mưa phùn, Nam bộ nắng nóng

(Nguồn: TTXVN)





Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tăng cường, hôm nay (13/2), khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn xảy ra vào đêm và sáng sớm, đến trưa chiều sương tan, mây giảm và bầu không khí khô ráo hơn. Nhiệt độ biến phổ biến 18-21 độ C.



Các tỉnh miền Trung do không khí lạnh mới tác động xuống, tại khu vực này, mưa lại tăng dần cả về lượng và diện.



Các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng của hoạt động của trường gió đông bắc phổ biến có cường độ mạnh, khoảng từ 12 đến 15 giờ xảy ra nắng nóng, có nơi nhiệt độ 35-36 độ C, sau đó nắng sẽ dịu bớt và nhiệt độ giảm nhanh xuống dưới 31 độ C kết hợp với gió biển thổi vào tiết trời mát mẻ hơn, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội đón Xuân.



Dự báo ngày và đêm 13/2, phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 26-29 độ C.



Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.



Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Các địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi 35-36 độ C./.