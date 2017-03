Bắc Bộ sẽ nóng như mùa hè đến hết tháng 2

Đặc biệt, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ở nhiều địa phương đều trên 30 độ C như Điện Biên, Lai Châu trên 31 độ C; Quỳnh Nhai (Sơn La) gần 33 độ C... Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C như Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông và Hương Khê.

Đặc biệt, trong ba ngày từ 26 đến 28-2, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có lúc sẽ lên tới 31 độ C, người dân Bắc Bộ sẽ có cảm giác nắng nóng như mùa hè giữa tiết trời xuân. Nguyên nhân của hiện tượng này là do miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây.

TL