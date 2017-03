Bắc bộ trời oi bức, Trung bộ chấm dứt nắng nóng

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN)



Hiện tượng thời tiết này diễn ra hai đến ba ngày tới. Riêng phía Đông Bắc và các tỉnh vùng núi có khả năng mưa to và dông mạnh kèm theo lốc xoáy.Mưa cũng lan tới Thanh Hóa và Nghệ An, làm cho nền nhiệt ở miền Trung đầu tuần giảm xuống dưới 35 độ C, nắng nóng cũng sẽ chấm dứt. Đến giữa tuần nhiệt độ ở đây có khả năng tăng trở lại.Thời tiết trên khu vực Nam Bộ dự báo cả tuần nắng ráo với gió mùa Tây Nam cường độ yếu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và toàn khu vực giữ ở mức 33-34 độ C, nhiệt độ về đêm phổ biến trong khoảng 24-25 độ C.Trên biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa hạn chế 4-10km. Người dân đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên vùng biển này.Cụ thể, ngày 19/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.