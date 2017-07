Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng

Một số nơi mưa to đến rất to, như Phù Yên (Sơn La) lượng mưa đo được là 129 mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 114 mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 66 mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 71 mm… Dự báo từ ngày 20 đến 22-7, ở Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa giông diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm 20 đến sáng 22-7 có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và giông; độ ẩm 68%-96%; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; độ ẩm 70%-97%; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C...