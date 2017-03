Bác đơn đài hỏa táng kiện ủy ban

Năm 1991, bà Hoa thành lập cơ sở hỏa táng rồi đổi thành doanh nghiệp mang tên Đài hỏa táng Thuận An. Năm 2007, UBND tỉnh Bình Dương quyết định thu hồi đất của doanh nghiệp và giao cho UBND huyện (nay là thị xã) Dĩ An ban hành quyết định đình chỉ hoạt động. Hai năm sau, UBND huyện đã ban hành quyết định đình chỉ và tiếp đó cưỡng chế đình chỉ… Bà Hoa đã khởi kiện ra TAND thị xã Dĩ An, yêu cầu tòa buộc chủ tịch phải thu hồi quyết định đình chỉ vì trái luật, hai bên vẫn chưa thỏa thuận xong việc bồi thường tài sản trên đất… nên gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Bà cũng yêu cầu tháo dỡ niêm phong, phục hồi hệ thống điện để doanh nghiệp hoạt động, đồng thời phía ủy ban hỗ trợ doanh nghiệp di dời địa điểm hoạt động.

Tòa nhận định quyết định đình chỉ được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Về nội dung người khởi kiện đề nghị tòa ghi nhận sự thỏa thuận của người khởi kiện và người bị kiện về việc hỗ trợ doanh nghiệp di dời, tòa nhận thấy không thể chấp nhận vì đại diện người bị kiện vắng mặt. Mặt khác, đây chỉ là phương án di dời đang chờ ý kiến phê duyệt, chưa có kết quả cụ thể. Nếu đạt được thỏa thuận, hai bên có quyền thực hiện...

Sau bản án, bà Hoa đã kháng cáo. Theo bà, trong phiên tòa, luât sư có đưa ra luận cứ: “Pháp luật hiện hành không cho phép chủ tịch UBND được quyền đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp đang hoạt động trừ trường hợp có vi phạm hành chính. Đài hỏa táng cho đến nay chưa có vi phạm hành chính nào nên không thể bị đình chỉ hoạt động”...

H.AN