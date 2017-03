Bác đơn kiện cảnh sát giao thông

Khi qua Khu công nghiệp Trảng Bom, ông Đông bị lập biên bản vi phạm tốc độ 66/50km/giờ. Mặc dù cảnh sát giao thông không trưng ra chứng cứ nhưng ông vẫn ký vào biên bản vì sợ.

Sau khi nghiên cứu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX), thấy có sự nhầm lẫn năm sinh, biên bản không thể hiện đo tốc độ bằng phương tiện gì, không nói rõ xe vi phạm tốc độ ở điểm nào vì trong đoạn đường ông lưu thông có nơi được chạy với tốc độ 80km/giờ.

Ngoài ra, tính thời điểm bắn tốc độ, thời điểm xuất phát và đoạn đường đã đi, xe của ông chạy 24km mất 55 phút là không vi phạm, nên ông Đông có đơn khiếu nại nhưng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai không trả lời.

Sau đó, ông Đông kiện ra tòa yêu cầu hủy quyết định xử phạt, trả lại GPLX, bồi thường 10 triệu đồng/tháng trong thời gian giữ GPLX (trong 7 tháng).

Theo Hội đồng xét xử, việc ông Đông chạy quá tốc độ là có thật qua hình ảnh do Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp; phương tiện bắn tốc độ là máy đo được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định sử dụng, Bộ Công an có thông tư quy định CSGT được mật phục hóa trang bắn tốc độ; Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc ghi sai năm sinh.

Từ đó, Hội đồng xét xử kết luận việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông Đông là đúng.

Theo Lê Nga (TNO)