Bác kháng cáo vụ giết người vì con gà trống lạc

Bị cáo Quang nhận án 18 năm tù - Ảnh: C.Mai



Trước đó đã có kháng cáo xin giảm án của bị cáo và kháng cáo của gia đình bị hại đề nghị tăng hình phạt cho bị cáo.Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên bác tất cả kháng cáo của hai bên, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử phạt Nguyễn Thanh Quang (21 tuổi) 18 năm tù về tội giết người.Theo bản án, ngày 7-6-2011, bà Đặng Thị Nhiệm (hàng xóm cạnh nhà Quang) có mượn một con gà trống của người quen về để lấy giống cho đàn gà mái nhà mình. Đến tối không thấy gà về, bà Nhiệm đi tìm không thấy nên đã huy động cả con trai, con rể (tên Nguyễn Hoài Nghi) cùng đi tìm, sang cả vườn nhà Quang để tìm mà vẫn không thấy con gà trống nhà mình đâu.Vì mối nghi ngờ nhà hàng xóm bắt trộm gà mà giữa Quang và Nghi xảy ra cự cãi.Tối hôm sau, nhà của Quang tự dưng mất điện, trong khi các nhà xung quanh vẫn sáng đèn nên hai cha con Quang cầm đèn pin và một con dao bấm nhỏ đi sửa điện. Do đồng hồ điện của nhà Quang nằm trên đất của nhà Nghi nên hai cha con Quang đi vào vườn nhà Nghi.Lúc này, Nghi và anh trai (tên Nguyễn Chí Trung) đang ngồi nhậu thấy có bóng người đi vào vườn nên chạy ra. Do nghi ngờ cha con Quang vào vườn ăn trộm gà nên Nghi và anh trai đã cầm cây sắt gây sự, chửi cha con Quang là ăn trộm gà và xông vào đánh hai cha con Quang.Bị Nghi đánh và lại thấy cha mình cũng bị Trung đánh, Quang đã rút dao đâm hai anh em Nghi, Trung. Cuộc ẩu đả khiến Trung bị thương (do Quang đâm) rồi chết khi ngã xuống mương lúc bỏ chạy, còn Nghi bị thương.Theo C.MAI (TTO)