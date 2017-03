Bác kiến nghị được bán ra thị trường quỹ nhà bị “ế”

Chung cư Ngọc Lan (do Công ty Savimex làm chủ đầu tư) có 275 căn hộ, chủ đầu tư được yêu cầu bán cho TP 55 căn hộ tái định cư. Tháng 6-2011, Savimex cho biết đã bán ra thị trường 25 căn hộ thuộc diện này và đề nghị được bán luôn 30 căn còn lại do các quận, huyện không có nhu cầu. Sở Xây dựng đã gửi công văn hỏi các quận 2, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, kết quả chỉ có quận 7 cần mua hai căn. Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị TP cho phép chủ đầu tư được bán ra thị trường quỹ nhà còn lại (trừ hai căn hộ bán cho quận 7) để bảo đảm nguồn vốn thi công. Với dự án Cao ốc Xanh (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 làm chủ đầu tư), Sở Xây dựng cũng kiến nghị tương tự do các quận 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức đều không có nhu cầu mua nhà tái định cư. Tuy nhiên, các kiến nghị của Sở Xây dựng không được UBND TP chấp thuận với lý do sẽ tạo tiền lệ, ảnh hưởng không tốt đến chương trình nhà ở của TP.

