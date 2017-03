Bắc Ninh: Hai cử nhân giả mạo nhà báo đi lừa đảo

Ngày 13/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Phạm Quang Huy (SN 1984) và Đỗ Hoài Nam (SN 1981) mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX quyết định giữ nguyên mức án 7 năm tù với bị cáo Phạm Quang Huy và sửa một phần bản án sơ thẩm phạt 4 năm tù với bị cáo Đỗ Hoài Nam.



Theo thông tin từ cơ quan công an, Phạm Quang Huy (SN 1984), trú tại số 19 - Phan Chu Trinh - Yết Kiêu - Hà Đông - Hà Nội, tốt nghiệp Học viện báo chí tuyên truyền, là nhân viên Công ty cổ phần văn hoá thông tin Phú An và làm cộng tác viên cho công ty cổ phần INCO Việt Nam cùng toà nhà Licogi ở đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.



Quá trình làm việc, Huy sưu tầm và biết tên nhiều lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời biết ông Nguyễn Thành H (SN 1953) ở Thôn Thượng - Phù Khê -Từ Sơn là người hào phóng hay tài trợ, ủng hộ các chương trình quảng bá làm từ thiện. Từ đó Huy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông H.



Để thực hiện ý đồ của mình, ngày 24/10/2011, Huy gặp Đỗ Hoài Nam (SN 1981) tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, trú tại tổ 15 Phường Trung Thành -TP Thái Nguyên và rủ Nam đi lừa cùng sẽ cho 2 triệu đồng. Nam đồng ý.







Bị cáo Đỗ Hoài Nam tại phiên tòa.



Theo Đoàn Thế Cường (DT)



Chiều 25/10/2011 Huy và Nam bắt taxi về Phù Khê - Từ Sơn (Bắc Ninh). Huy dặn Nam vào gặp ông H. chào, giới thiệu là cộng tác viên của Báo Pháp luật, giới thiệu là ở chỗ lãnh đạo công an tỉnh cử xuống xin tài trợ cho chương trình xoá nhà tạm, ủng hộ người nghèo của tỉnh nhà và khen ông H. hay làm từ thiện, có công lao làm đường xá, xây đình chùa.Khi đến nhà ông H., Huy và tài xế taxi quay ra cách xưởng gỗ ông H. 50m đợi ,còn Nam một mình đi vào nhà ông H. Nam vào gặp ông H, nói như lời Huy dặn và đề nghị ông H tài trợ 330 triệu đồng. Ngay lúc đó Huy ở bên ngoài gọi điện giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh nói với ông H tạo điều kiện. Nghe xong, ông Hưng đồng ý tài trợ 330 triệu đồng.Nhưng thấy Nam nhận tiền mà không có giấy tờ gì ghi nhận nên ông H. yêu cầu Nam viết giấy nhận tiền. Khi Nam nhận tiền và chào ông H. ra về ông H nghi ngờ nên đã tri hô. Sau đó ông H. cùng mọi người giữ Nam và Huy lại. Ngay sau đó ông H. Điện báo cho Công an TX Từ Sơn.Tại cơ quan công an TX Từ Sơn, qua kiểm tra người Huy và Nam, công an thu giữ 1giấy chứng nhận số 75/GT-NCPL của tạp chí NCLP mang tên Phạm Quang Huy có con dấu và chữ ký của Tổng biên tập xác nhận Huy là phóng viên, 1giấy chứng nhận của báo PLVN số 044/PLVN mang tên Phạm Quang Huy có con dấu và chữ ký của quyền tổng biên tập xác nhận Huy là cán bộ của báo PLVN cùng nhiều điện thoại và các giấy tờ khác liên quan.Qua điều tra xác minh, Huy không phải là phóng viên hay cán bộ cũng như cộng tác viên của hai tờ báo nói trên.Tại bản kết luận giám định số 31/GĐ ngày 01/11/2011 của Phòng PC54 Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận dấu và chữ ký của hai tổng biên tập được sao chép bằng phương pháp chụp ảnh và được chép, in lại bằng phương pháp in phun mầu. Huy khai 2 giấy chứng nhận trên được Huy nhờ Bùi Văn Tuấn ở Thạch Thất làm hộ với giá 20 triệu đồng.Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND Thị Xã Từ Sơn tuyên phạt hai bị cáo Huy và Nam cùng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên bị cáo Nam kháng cáo. Ngày 13/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Hoài Nam, tuyên phạt vị cáo Nam 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.