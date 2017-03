Bác sĩ gây tai nạn liên hoàn bị phạt 7 năm tù

Bác sĩ Trần Anh Huy ngồi chờ Tòa nghị án - Ảnh: C.M



Tại phiên tòa trước đó (ngày 25-1-2013), bác sĩ Huy cho rằng do xe bị sự cố kỹ thuật mới khiến mình gây ra tai nạn trên. TAND TP.HCM đã cho tạm hoãn phiên tòa để hoàn rả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung làm rõ. Trong quá trình điều tra, bác sĩ Huy đã bị bắt tạm giam (trước đó được cơ quan điều tra cho tại ngoại). Sau quá trình điều tra bổ sung làm rõ, cơ quan điều tra xác định hệ thống phanh, hệ thống lái của xe là bình thường.

Theo C.MAI (TTO)



Tòa cũng tuyên buộc bác sĩ Huy phải bồi thường cho hai nạn nhân của vụ tai nạn giao thông số tiền 188 triệu đồng, tách yêu cầu đòi bồi thường của một nạn nhân khác ra, dành quyền cho nạn nhân này khởi kiện vụ án dân sự khác.Trước đó, trong quá trình điều tra, gia đình bác sĩ Huy đã thương lượng bồi thường thiệt hại cho 6 nạn nhân khác, các nạn nhân này không có yêu cầu Tòa đòi bác sĩ phải bồi thường.Bản án kết luận tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi xử lý kém tình huống của bác sĩ Huy, không có lỗi kỹ thuật của xe ô tô trong vụ tai nạn này. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người chết, 7 nạn nhân khác bị thương là đặc biệt nghiêm trọng.Theo cáo trạng, khoảng 16g10 chiều 7-10-2011, bác sĩ Trần Anh Huy lái xe ôtô 5 chỗ biển số 52P-8312 chạy trên đường Lý Thái Tổ (hướng từ đường 3-2 về vòng xoay ngã bảy). Khi đến trước số nhà 325 Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10) do không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên bác sĩ Huy đã để xe va chạm vào bên hông phải xe ôtô 5 chỗ hiệu Mercedes do ông Nguyễn Văn Phước điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.Sau cú va chạm trên, chiếc xe do bác sĩ Huy điều khiển vẫn tiếp tục lao lên phía trước, đến ngã tư đường Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh thì đụng tiếp vào 13 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ trên đường Lý Thái Tổ. Hậu quả việc tông xe liên hoàn này làm hai nạn nhân đi xe gắn máy là Nguyễn Thị Lệ Quyên và Nguyễn Thị Liên Châu chết, 7 người khác bị thương nặng với tổng thương tích 146% và thiệt hại về tài sản gần 100 triệu đồng.Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên, Tòa đã xét xử bác sĩ Huy theo khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (khung hình phạt của khoản này từ 7-15 năm tù). Do bác sĩ Huy đã tỏ ra ăn năn hối cải, gia đình cũng đã cố gắng đền bù thiệt hại cho phần lớn các nạn nhân để khắc phục hậu quả nên Tòa đã xét xử bị cáo với mức án 7 năm tù.