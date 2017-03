Bác sĩ lái “xe điên” bị phạt bảy năm tù

Hai người chết, bảy người bị thương Theo hồ sơ, chiều 7-10-2011, trên đường đi làm về, BS Huy chạy xe ô tô trên đường Lý Thái Tổ (hướng từ đường Ba Tháng Hai về vòng xoay Ngã Bảy). Do không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên Huy đã để xe va chạm vào bên hông phải của xe ô tô khác đang chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm trên, xe của Huy tiếp tục lao lên phía trước, đến ngã tư đường Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh thì đụng tiếp vào 13 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân đi xe máy bị chết, bảy người khác bị thương nặng, thiệt hại về tài sản gần 100 triệu đồng... Trong quá trình điều tra, Huy khai lần va chạm đầu tiên, túi khí tự bung ra ép vào ngực và mặt mình nên không thể quan sát, khiến xe lao vào đám đông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một khi túi khí đã bung ra thì ô tô sẽ tự động ngắt máy, không di chuyển tiếp. Cơ quan điều tra nhận định không có lỗi kẹt chân ga đối với ô tô do Huy điều khiển mà do bị can quá lúng túng trong xử lý nên đã không rút chân ga về. Sau đó, cáo trạng đã truy tố Huy về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 202 BLHS (gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt 7-15 năm tù).