Bác vụ đòi 1 tỉ đồng thù lao đi kiện giùm

Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xử phúc thẩm, bác yêu cầu đòi hơn 1 tỉ đồng “thù lao” để đi kiện giùm quyết định hành chính về bồi thường giải tỏa.

Theo hồ sơ, tháng 5-2011, vợ chồng ông LVTr ủy quyền tại phòng công chứng cho hai ông NVT và NNB đi khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Tân Thành về bồi thường, hỗ trợ. Dựa trên hợp đồng này, giữa hai bên ký thỏa thuận nếu bên nhận ủy quyền khiếu nại thành công thì được hưởng thù lao 60% số tiền được tăng thêm từ việc khiếu nại có được. Sau đó, UBND huyện Tân Thành đã ra quyết định hỗ trợ, bồi thường bổ sung, tăng thêm hơn 1,7 tỉ đồng nhưng vợ chồng ông Tr. không thực hiện thỏa thuận.

Còn theo vợ chồng ông Tr., hai ông trên đã tự ý vào nhà đề nghị vợ chồng ông bà ủy quyền cho đi kiện. Ngoài vợ chồng ông còn có 18 hộ nữa cùng ký vào văn bản do ông T., ông B. đưa. Hợp đồng ủy quyền không có thù lao, nếu thắng kiện thì hai ông T. và B. nhận được 60% tổng số tiền bồi thường tăng thêm. Nhưng thực tế, hai ông có khởi kiện quyết định của huyện không thì vợ chồng ông Tr. không biết, không nhận được giấy tờ nào của tòa án, không thấy thuê luật sư. Hai vợ chồng ông Tr. phải tự đi khiếu nại, nộp đơn khởi kiện hành chính. Trong thời gian ông bà đi khiếu nại, một số hộ dân khác cũng khiếu nại và đã được xử thắng. Do đó, việc của gia đình ông Tr. cũng được giải quyết mà không phải do công của hai ông T. và B. Vợ chồng ông Tr. chỉ đồng ý hỗ trợ tiền xăng xe, ăn uống cho cả hai.

Tháng 6-2014, TAND huyện Tân Thành xử sơ thẩm đã tuyên ông T. và ông B. thắng kiện. Tòa cho rằng văn bản thỏa thuận trên là có cơ sở nên tuyên buộc vợ chồng ông Tr. phải trả hơn 1 tỉ đồng cho nguyên đơn.

Sau đó, vợ chồng ông Tr. làm đơn kháng cáo.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng hợp đồng ủy quyền được lập xác định là không có thù lao. Việc ghi số tiền thù lao 60% số tiền bồi thường tăng thêm đã bị công chứng viên không chấp nhận từ khi lập hợp đồng. Tòa cũng bác việc giấy thỏa thuận được lập sau khi ký hợp đồng công chứng ủy quyền, có căn cứ khẳng định hai ông T. và B. đã tự đến nhà vợ chồng ông Tr. để “mời” cho phép hai ông được đi kiện thay.

Mặt khác, tòa khẳng định việc bồi thường thêm là do cơ quan chức năng huyện, tỉnh họp và xét chung cho toàn dự án, không phải do quá trình khởi kiện của ông Tr. nên sửa án như trên.

TRÙNG KHÁNH