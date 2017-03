Bác yêu cầu đòi ngân hàng trả 8.450 lượng vàng

Theo đó, tòa bác yêu cầu của nguyên đơn do yêu cầu không có cơ sở và đã hết thời hiệu khởi kiện.

Theo trình bày của ông N., đầu tháng 12-2007, ông ký hợp đồng với Ngân hàng A. để kinh doanh trên sàn vàng. Hơn 10 ngày sau, ông đặt lệnh bán 3.000 lượng vàng. Nhân viên ngân hàng nhận lệnh và thông báo đã khớp được 150 lượng, còn 2.850 lượng chưa khớp. Biết tin, ông lại đặt tiếp lệnh bán 2.850 lượng. Sau đó, nhân viên ngân hàng thông báo lệnh bán hai đã khớp. Thế nhưng đến cuối giờ chiều cùng ngày, nhân viên này gọi điện thoại thông báo lệnh buổi sáng bị nhầm lẫn. Cụ thể, khi ông đặt lệnh bán 3.000 lượng thì thực ra đã khớp lệnh bán 2.850 lượng chứ không phải là 150 lượng như thông báo ban đầu. Chính sự nhầm lẫn này dẫn đến hậu quả ông đã đặt lệnh bán khống 2.850 lượng. Do đó tài khoản của ông N. bị âm 2.700 lượng.

Tiếp sau đó, ngày 4-3-2008, ngân hàng thông báo ký lại hợp đồng giao dịch vàng, nếu khách hàng không chấp nhận thì ngân hàng chấm dứt hợp đồng. Khi đó nếu có nhu cầu mua hay bán vàng, khách hàng đến ngân hàng mua bán theo hình thức thông thường. Tuy nhiên, ngân hàng đơn phương tự ý chấm dứt hợp đồng, chấm dứt giải ngân từ ngày 10-3-2008 mà không hề thông báo. Ngày 21-3-2008, ngân hàng lại tự ý áp dụng và thực hiện hợp đồng bị chính ngân hàng vô hiệu trước đó 11 ngày để bán 3.000 lượng vàng trên tài khoản của ông. Do ông không biết hợp đồng bị chấm dứt nên cũng đã bán tiếp 2.750 lượng vàng. Những việc làm này của ngân hàng đã khiến ông bị thiệt hại tổng cộng 8.450 lượng vàng. Vì thế ông yêu cầu tòa tuyên bố giao dịch vô hiệu và buộc ngân hàng phải bồi thường cho ông số vàng này.

Tuy nhiên, phía ngân hàng cho rằng tất cả giao dịch được thực hiện một cách chính xác, không hề có sự nhầm lẫn như nguyên đơn trình bày nên ngân hàng không đồng ý bồi thường...

HĐXX nhận định giao dịch đầu tiên xảy ra từ ngày 24-12-2007 mà tới 5-10 ông N. mới yêu cầu tòa tuyên bố là vô hiệu thì đã quá thời hiệu hai năm kể từ ngày giao dịch thực hiện nên không được xem xét. Tòa tuyên bác yêu cầu này của ông N. Còn yêu cầu buộc ngân hàng bồi thường 3.000 lượng vàng do đã tự ý bán từ tài khoản của ông sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng vào ngày 10-3-2008 cũng không được chấp nhận. Giao dịch này ngân hàng không có lỗi, ngân hàng bán vàng do tỉ lệ nợ của ông đã vượt quá hạn mức quy định. Đồng thời việc khởi kiện bổ sung của ông yêu cầu tòa tuyên bố giao dịch trong năm 2008 (ngân hàng đã bán 2.750 lượng) là vô hiệu, tòa cũng bác do đã hết thời hiệu khởi kiện. Vì bị bác tất cả yêu cầu trên nên nguyên đơn phải chịu án phí hơn 358 triệu đồng.

Sau khi tòa tuyên án, ông N. cho biết sẽ kháng cáo, tiếp tục đeo đuổi vụ kiện.

A.MINH