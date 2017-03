Bài 3: Ðưa thân chủ ra tòa

Tòa Dân sự TAND Tối cao vừa xử giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm trong vụ luật sư VTV (Đoàn Luật sư TP.HCM) đòi nợ thân chủ. Theo tòa, ngoài những lỗi tố tụng của cấp dưới thì giao dịch vay mượn giữa hai bên cũng chưa rõ là thật hay giả.

Dụ thân chủ ký giấy nợ khống?

Theo hồ sơ, đầu năm 2006, luật sư V. kiện bà P. ra TAND quận Gò Vấp đòi nợ. Luật sư nộp cho tòa tờ giấy nợ có chữ ký, điểm chỉ xác nhận của bà P., nội dung là bà P. vay luật sư 400 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng để làm bằng.

Ngược lại, bà P. trình bày đó không phải là khoản vay nợ gì cả mà là thù lao bà hứa trả cho luật sư. Cụ thể, bốn năm trước, bà nhờ luật sư bảo vệ khi tranh chấp hai căn nhà với các đồng thừa kế. Luật sư hứa giúp bà nhận được căn nhà ở Gò Vấp với mức thù lao 30 triệu đồng, còn nếu muốn được chia thêm một phần căn nhà ở Tân Bình thì bà phải chi 30% giá trị tài sản. Bà đồng ý và đưa trước cho luật sư 30 triệu đồng, đồng thời ký vào giấy vay tiền khống thay cho thỏa thuận chia 30% giá trị tài sản.

Ảnh minh họa: HTD

Cầm 30 triệu đồng rồi, luật sư không đoái hoài gì, mặc bà tự lo. Đến khi bà tự thỏa thuận được với các đồng thừa kế về việc chia căn nhà ở Tân Bình, luật sư lại bắt bà bồi dưỡng 100 triệu đồng, sau đó hạ xuống còn 50 triệu đồng mới xé bỏ giấy nợ khống, nếu không sẽ kiện ra tòa. Bức xúc, bà P. tố cáo luật sư V. ra Công an quận Tân Bình nhưng công an cho rằng đây chỉ là quan hệ dân sự. Ngay sau đó, luật sư đã khởi kiện bà.

Theo kết quả giám định, chữ ký trên giấy nợ là của bà P. nên cả TAND quận Gò Vấp lẫn TAND TP đều nhận định không có chứng cứ chứng minh bà P. ký khống giấy nợ và buộc bà phải trả cho luật sư 550 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Sau đó, chánh án TAND tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án trên để xử lại. Trong quyết định giám đốc thẩm, Tòa Dân sự TAND Tối cao nhận xét hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đã không làm đúng thủ tục giám định, chưa làm rõ mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự. Tòa tối cao còn yêu cầu giám định cuộn băng ghi âm ghi lại trao đổi giữa bà P. và luật sư V. (liên quan đến chuyện tiền bạc) để làm rõ giao dịch vay tiền là thật hay giả.

Mắng thân chủ “thất đức”

Xúi thân chủ khai gian? Mới đây, VKS huyện Cam Lộ đã kiến nghị giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị xem xét, kỷ luật luật sư VĐM, giám đốc một công ty luật hợp danh, vì đã xúi giục bị cáo khai gian. Theo VKS huyện Cam Lộ, luật sư M. đã xúi giục bị cáo ĐTS thay đổi lời khai trong một vụ trộm cắp tài sản được TAND huyện này xét xử hồi tháng 5-2009. Trước đó, S. thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận kết quả điều tra của Công an huyện Cam Lộ nhưng khi vụ án được đưa ra xét xử, S. lại một mực phản cung, khai mình bị cơ quan điều tra ép cung. Sau đó, S. đã thừa nhận việc mình phản cung tại phiên tòa là làm theo sự chỉ dẫn của luật sư M.

Đầu năm nay, bà H. gửi đơn đến TAND quận T. (TP.HCM) kiện đòi luật sư X. phải trả lại cho bà hơn 20 triệu đồng mà bà đã bỏ ra thuê luật sư bảo vệ quyền lợi trong một vụ tranh chấp. Bà H. cũng yêu cầu tòa buộc luật sư phải xin lỗi vì đã có những lời lẽ miệt thị, xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà.

Theo đơn kiện, trước đó bà H. thuê luật sư X. bảo vệ trong một vụ tranh chấp với khoản thù lao gần 50 triệu đồng và bà đã ứng trước cho luật sư 30 triệu đồng nhưng sau đó luật sư đã không làm đến nơi đến chốn. Vì vậy, bà tới gặp, đòi luật sư trả lại 20 triệu đồng đã ứng trước, còn 10 triệu đồng bà coi như là khoản chi phí xác thực mà luật sư được hưởng.

Nghe xong, luật sư “nổi đóa” lên. Ban đầu luật sư to tiếng nhưng lời lẽ còn chấp nhận được, về sau thì chửi rủa bà thậm tệ. Luật sư còn cho rằng bà ăn ở thất đức nên mới vướng phải kiện tụng lung tung và đe sẽ kiện bà ra tòa đòi 20 triệu đồng còn lại theo hợp đồng cho bà vô phúc đáo tụng đình luôn!

Nghe đến đây, bà chịu không nổi nên bỏ về. Càng nghĩ càng ức, bà bèn viết đơn kiện luật sư. Bà cho biết dù hợp đồng với luật sư là lo vụ kiện hết gần 50 triệu đồng nhưng luật sư đã thiếu trách nhiệm thì bà chỉ trả 10 triệu đồng là đúng. Ngoài ra, chuyện kiện tụng là chuyện phải xảy ra khi có tranh chấp chứ chẳng phải là “vô phúc, ở ác” gì mới dính vào nó nên luật sư nói bà ăn ở thất đức là xúc phạm. Hơn nữa, bà đến gặp luật sư để “đàm phán” về thù lao mà luật sư lại cho rằng bà phủi tay, tráo trở thì chẳng khác nào “bôi tro trát trấu” vào mặt bà...

Khai sai cho thân chủ

Cách đây chưa lâu, TAND quận 1 (TP.HCM) đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa ông P. và luật sư C. Theo hồ sơ, ông P. kiện luật sư C. đòi bồi thường vì cho rằng luật sư này khai sai sự thật tại cơ quan công an về các giao dịch mua bán nhà của ông, làm danh dự, uy tín, quyền lợi của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại tòa, luật sư C. đã thừa nhận các lời khai của bà tại cơ quan công an là không đúng sự thật và đề nghị trả lại ông P. 2 triệu đồng phí dịch vụ. Trước thái độ thành khẩn này của luật sư, ông P. đã thông cảm, không yêu cầu luật sư phải bồi thường nữa.

Bên cạnh những luật sư lôm côm cũng đang có rất nhiều luật sư đàng hoàng, tận tâm, có trách nhiệm với nghề nghiệp, với thân chủ. • Năm 2008, anh Nguyễn Minh Hùng được TAND tỉnh Tây Ninh xin lỗi, bồi thường vì tuyên án tử hình oan về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả ấy đến từ nỗ lực của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM). Được gia đình anh Hùng nhờ, ông hàng chục lần chạy lên chạy xuống Tây Ninh thu thập chứng cứ chứng minh thân chủ vô tội mà không hề nhận một đồng thù lao. Mỗi lần gia đình anh Hùng xuống TP, ông đều lưu họ lại, lo chu toàn từ cơm nước đến chỗ nghỉ ngơi. Áy náy, cha anh Hùng nhiều lần muốn mời luật sư đi uống bia cảm ơn nhưng luật sư đều từ chối. • Năm 2008, anh Nguyễn Tấn Đại, thân chủ của luật sư Phạm Đức Tính (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai), đã được minh oan về tội hiếp dâm trẻ em. Dù chỉ là luật sư chỉ định nhưng luật sư Tính đã bỏ hết thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án và xác minh thực tế. Thậm chí luật sư đã “thực nghiệm điều tra” bằng cách chọn đúng lúc 12 giờ trưa, trời nắng to thì cởi quần, đặt mông vào phiến đá nóng rồi bị rát bỏng, mang sẹo để chứng minh thân chủ mình không thể thực hiện hành vi đồi bại trên phiến đá này vào lúc đó như VKS truy tố. • Năm 2005, bà Phạm Thị Út được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên trắng án về tội giết người. Đằng sau vụ án xuất hiện bóng dáng của luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM). Suốt 12 năm, ông đã cần mẫn thu thập chứng cứ chứng minh thân chủ bị oan. Trong suốt quãng đường cùng bà Út đi tìm công lý, luật sư đã làm bằng tất cả tấm lòng mà không hề lấy một đồng thù lao. • Người ta vẫn quen gọi luật sư Trịnh Thanh là luật sư của người nghèo, đúng như cái tên “Văn phòng luật sư Người nghèo” của ông. Ngoài việc trợ giúp pháp lý miễn phí, ông cũng gắn tên mình với những vụ án oan. Năm 2005, ông đã minh oan cho anh Đ. trong một vụ trộm cắp tài sản của kho xăng. Hay trong “vụ án vườn mít”, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bị cáo Lê Bá Mai án tử hình, phiên phúc thẩm cũng y án. Nhưng luật sư Thanh đã lần lượt xâu chuỗi các chi tiết nhỏ để đi đến một minh chứng trái ngược và vụ án đã được lật lại...

NHÓM PV TÒA ÁN