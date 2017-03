Bãi biển Đà Nẵng có tên lạ

Cần chấn chỉnh ngay một cách gọi biển Mỹ Khê



Trong những năm giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, khi quân Mỹ đổ bộ vào vùng biển Mỹ Khê Đà Nẵng, người ta mới nghe thấy cái tên "China Beach" từ cửa miệng của một số lính viễn chinh vốn chẳng biết gì về nơi họ đến. Đối với người Đà Nẵng, đó vẫn là một bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp từ nhiều đời nay.



Thế nhưng, chúng tôi tìm hiểu và được biết, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch và trên các trang điện tử, người ta vẫn dùng cụm từ cửa miệng này một cách vô tội vạ.



Theo chúng tôi được biết, vào đầu những năm 1990, “tập đoàn” BBI xin giấy phép đầu tư cải tạo khách sạn Non Nước (do Công ty du lịch Đà Nẵng đầu tư và kinh doanh từ nhiều năm trước) thành một dự án đến 241 triệu USD. Dự án này sau đó không thực hiện được vì các nhà đầu tư thực chất chỉ là những tay cò dự án. Lúc đó, cái tên “China Beach” mà các nhà đầu tư đề xuất cho dự án này cũng đã bị phía VN từ chối mà chỉ dùng tên “Khu du lịch Non Nước”. Từ đó đến nay, TP Đà Nẵng trải qua nhiều đời giám đốc Sở Du lịch, đến hiện nay là ông Ngô Quang Vinh (Sở VH-TT-DL), cụm từ "China Beach" đã bị loại ra khỏi tên của các hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn.



Thế nhưng, điều vô lý vẫn tồn tại trên một số trang mạng về du lịch Đà Nẵng. Một "Thanh Châu China Beach Resort" tại 212 đường Huyền Trân Công Chúa, một Sandy Beach (vẫn mở ngoặc thêm vào China Beach!). Ngay trên trang http://www.luxurytravelvietnam.com (tiếng Anh) cũng giới thiệu khu du lịch Furama là khu 5 sao nổi tiếng nằm trong “China Beach” Đà Nẵng với tours 4 ngày cho du khách thế giới. Nhiều trang khác như ToursVietnam.net, Vietnam Opentours, và VN gold.com khi giới thiệu bãi biển Đà Nẵng và các khu du lịch liên quan cũng dùng "China Beach"(?!). Điều này cần được nhìn nhận như là một hiểu biết sai lầm nghiêm trọng về văn hóa, lịch sử của đất nước cần phải được điều chỉnh ngay. Cho nên ý kiến của người lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng khi được chúng tôi đặt vấn đề, đã “yêu cầu các công ty du lịch nghiêm túc chấp hành” như dưới đây, là chuyện cần bàn thêm trong cách quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước hiện nay.



Một người am hiểu Đà Nẵng nói với chúng tôi: Sau năm 1975, khu vực cảng Tiên Sa vẫn được dân địa phương gọi nôm na là "Bãi tắm Liên Xô", vì các quan chức Liên Xô ở lãnh sự quán Đà Nẵng thường tắm ở đây, nhưng có ai nói “Russia Beach” đâu? Vậy thì cớ gì di sản miệng "China Beach" của một số lính Mỹ lại vẫn tồn tại ở một bãi biển được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê của TP Đà Nẵng?. Trương Điện Thắng Về việc Non Nước Resort (Sandy Beach) sử dụng cụm từ China Beach trên một số vật dụng lưu hành tại khu du lịch này, sáng 12.5 chúng tôi đã tìm gặp bà Phan Thùy Sơn, phụ trách đối ngoại của Sandy Beach để phỏng vấn nhưng được báo đi vắng. Liên lạc bằng điện thoại di động của bà Sơn nhiều lần đều không được trả lời.



Về phía quản lý nhà nước, ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ (nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết: “Từ thời tôi làm Giám đốc Sở Du lịch, cụm từ đó đã được yêu cầu loại bỏ trong tất cả các tài liệu của ngành du lịch và các khách sạn. Nếu nay còn có khách sạn nào dùng lại dù dưới bất cứ hình thức nào đều là sai trái, cần hủy bỏ ngay!”.



Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng bận họp, đã trả lời qua điện thoại: “Lâu nay chúng tôi vẫn chỉ đạo không sử dụng cụm từ đó. Khi nghe các anh thông tin, ngay lập tức tôi sẽ chỉ đạo Sandy Beach nghiêm túc chấp hành”. Nguyễn Sông Hàn (ghi)