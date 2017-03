Bài học đắt giá khi cho người tình vay tiền trong nhà nghỉ

Năm 2010, ông T. làm thủ tục li hôn với vợ nên thường xuyên qua lại với bà C.. Đến năm 2011, ông cần tiền mua xe máy, xây nhà nên đã 2 lần vay tiền bà C., tổng cộng 170 triệu đồng. Cả hai lần vay tiền, ông T. đều tự tay viết giấy biên nhận, không thỏa thuận lãi suất và hẹn một năm sau sẽ trả đủ. Đến hẹn, mặc dù bà C. đã đòi nhiều lần nhưng ông T. không trả. Chính vì vậy, hai bên có lời qua tiếng lại, mất luôn tình thân.

Xót của, bà C. đã làm đơn khởi kiện ra TAND huyện Lương Tài. Căn cứ tài liệu hai bên cung cấp, TAND huyện đã xử buộc ông T. phải trả cho bà C. cả gốc và lãi là 180 triệu đồng. Ông T. không đồng ý với bản án vì cho rằng ông và bà C. có quan hệ như vợ chồng từ năm 2010. Lúc đó, ông dành dụm được 170 triệu đồng, có nhu cầu mua xe ôtô và xây nhà. Do vợ chồng ông sống không hạnh phúc, đang chờ tòa án làm thủ tục ly hôn nên sợ khi tòa án xử ly hôn sẽ coi nhà và xe đó là tài sản chung, phải chia cho vợ, ông T. và bà C. đã bàn bạc, thống nhất, số tiền trên ông sẽ “giả vờ” vay bà C. Chính vì vậy, ông đã trực tiếp viết giấy vay nợ bà C. 2 lần, tổng số tiền là 170 triệu đồng nhưng không cầm tiền của bà C.. Khi viết giấy chỉ có ông và bà C. trong nhà nghỉ nên không có người làm chứng. Sau đó, do vợ chồng ông T. không ly hôn nên ông cho là bà C. ghen tức và đã làm đơn khởi kiện.

Xét thấy lí do trình bày của ông T. không hợp lí nên TAND huyện Lương Tài xử ông thua kiện, phải trả tiền lại cho bà C. với cả gốc lẫn lãi là 180 triệu đồng. Không đồng ý với quyết định của Tòa án, người đàn ông này tiếp tục đề nghị xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, lần này ông cũng không xuất trình được căn cứ chứng minh việc ngụy tạo giấy biên nhận vay tiền nên giấy biên nhận do bà C. cung cấp vẫn được công nhận là hợp pháp. HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, buộc ông T. phải hoàn trả bà C. cả gốc và lãi.

Thế là, qua hai cấp xét xử, người đàn ông trên cũng không thể trốn tránh được nghĩa vụ của mình. Điều đáng nói là nếu chỉ vì trốn tránh khoản nợ 170 triệu đồng mà người đàn ông nỡ vu cho người phụ nữ ngoại tình và thông đồng với mình diễn kịch để tẩu tán tài sản là điều không thể chấp nhận được. Ngược lại, nếu ông cùng người tình trong nhà nghỉ như đã trình bày thì lại càng đáng trách bởi cái giá cho sự dại gái như thế còn quá nhẹ.



Theo Thu Anh (CAND)