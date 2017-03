Bài học khi ký giấy ủy quyền

Năm 1999, ông H. được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2001, ông phân lô, bán giấy tay cho một số người, còn lại 80 m2 ông làm nhà ở. Những người mua đều làm nhà ở trên đất, sau đó không hiểu sao đều đã được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù giao dịch giữa họ và ông H. chỉ là giấy tay, ông H. cũng không làm thủ tục tách thửa.

Năm 2008, ông H. thế chấp giấy tờ cả mảnh đất trên cho bà T. để vay 88 triệu đồng, đồng thời ra công chứng làm giấy ủy quyền với nội dung ủy quyền cho bà T. được toàn quyền cho thuê, tặng cho, chuyển nhượng. Cùng ngày, bà T. đã chuyển nhượng toàn bộ mảnh đất cho bà C. với giá 1 tỉ đồng. Sau đó, khi bà C. yêu cầu đo vẽ để làm thủ tục sang tên thì bị từ chối do đất đang có nhiều người cùng đứng tên chủ quyền (gồm ông H. và những hộ mua đất của ông). Bà C. bèn khởi kiện ra TAND quận Tân Bình yêu cầu tòa buộc ông H. phải thực hiện đúng hợp đồng chuyển nhượng đất (giữa bà với bà T.) đã được công chứng.

Trong quá trình giải quyết, tòa có văn bản hỏi Phòng TN&MT quận về việc đất chuyển nhượng là đất trống hay có tài sản (nhà) trên đất. Phòng trả lời là đất thuộc quyền sử dụng của ông H. và đề nghị tòa làm việc với phường để biết hiện trạng chi tiết. Phường thì trả lời rằng đất này ông H. đã bán hơn 650 m2, còn lại 80 m2 ông đang sử dụng để ở.

Vì vậy, khi xét xử, tòa đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà T. và bà C. vô hiệu do một bên không còn đất trên thực tế, còn một bên không tìm hiểu kỹ mà vẫn thực hiện giao dịch. Từ đó, tòa buộc ông H. phải trả cho bà C. 1 tỉ đồng. Tòa cũng dành cho ông H. quyền khởi kiện bà T., người mà ông đã thế chấp giấy tờ đất và ủy quyền cho thuê, tặng cho, chuyển nhượng trong một vụ án khác.

Sau phiên tòa, cả ông H. lẫn bà C., đều thừa nhận không cẩn thận trong các giao dịch. Theo ông H., ông không đọc kỹ giấy ủy quyền nên không biết trong đó có nội dung ủy quyền cho bà T. được toàn quyền tặng cho, chuyển nhượng đất. Bây giờ “bút sa gà chết”, ông phải lãnh một món nợ cả tỉ đồng. Còn bà C. thì nói bà từng đi xem đất, thấy trên đất có nhiều nhà, đến khi ký hợp đồng chuyển nhượng, trong hợp đồng có ghi là đất trống thì bà lại không để ý, không xác minh, tìm hiểu kỹ hơn ở chính quyền địa phương và các hộ dân đang sinh sống ở đó.

