Bài học từ một lần ghen

Chỉ vì một lần ghen, gã đã phải bỏ lại sau lưng gia cảnh khốn khó cùng người mẹ bệnh tật để trả giá cho tội lỗi của mình trong chốn lao tù.

Theo nội dung vụ án, gia đình Thái Thoại Quang vốn chưa từng dư giả. Hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi mẹ cậu bỗng dưng mang bệnh hiểm nghèo. Quang chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Lớn lên một chút, cậu học nghề tại một cơ sở rồi xin được chân phụ việc kiếm tiền thuốc thang cho mẹ.



Rồi Quang nảy sinh tình cảm với Linh, người làm thuê trong một quán ăn. Sau nhiều lần qua lại, Quang biết Thanh – cậu thanh niên làm chung cũng có cảm tình với cô. Do cả Linh và Thanh cùng được chủ nuôi ăn ở tại quán nên họ có nhiều thời gian kề cận, khá thân thiết.



Tối 24/9/2009, sau cuộc đi chơi, Quang đưa người yêu về. Không vội vã bỏ đi như những lần trước, Quang nán lại nhìn theo bóng Linh qua khe cửa thì thấy Thanh kéo tay người yêu mình rồi hôn lên má. Máu ghen nổi lên, Quang đập cửa gọi Thanh ra “nói cho ra nhẽ” nhưng được mọi người khuyên can.



Quyết không bỏ qua “tội lỗi” của “tình địch”, sáng hôm sau Quang thủ sẵn một con dao rồi tìm đến chỗ làm của Linh. Thấy Quang xấn đến với vẻ mặt đằng đằng sát khí, biết có chuyện chẳng lành, Thanh co giò bỏ chạy nhưng bị Quang đuổi kịp đâm một nhát trúng bụng gây thương tích 42%. Một ngày sau đó, Quang cũng đến công an trình diện và được tại ngoại hầu tra.



Với hành vi phạm tội trên, Quang bị toà sơ thẩm phạt 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Thấy mức án trên là quá nặng, người này đã kháng cáo xin được giảm án.



Tại phiên toà phúc thẩm, Quang khai nhận toàn bộ sự việc nhưng cho rằng do ghen tức vì Thanh đã xàm xỡ với người yêu nên mới bộc phát thế.



Cùng quan điểm, luật sư của bị cáo cũng khẳng định anh Thanh là người có phần lỗi trong vụ ánh này khi đã nhiều lần có thái độ quá thân mật với Linh. Ngay sau khi biết Quang gây án, gia đình bị cáo đã chạy vạy khắp nơi để có tiền bồi thường cho nạn nhân, tận tình chăm sóc suốt quá trình điều trị vết thương và được anh này xin giảm nhẹ hình phạt. Quang cũng có nhân thân tốt, rất ăn năn hối hận và đã tìm đến cơ quan công an trình diện vào đầu ngày hôm sau nên có thể xem là tình tiết đầu thú.



“Bị cáo là một người tốt, dù chỉ học đến lớp 7 nhưng có thừa lòng hiếu thảo khi phải đi làm kiếm tiền thuốc thang cho mẹ. Việc cách ly Quang với xã hội sẽ dẫn đến hậu quả đau lòng của một gia đình...”, vị luật sư nêu.



Hôm đó, được nói lời sau cùng, Quang bật khóc: “Đây là một bài học rất lớn cho bị cáo. Suốt cuộc đời bị cáo sẽ không bao giờ dám hành động như vậy nữa. Xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội…”



Thời gian nghị án kéo dài trong căng thẳng, Quang bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Cứ thế, nước mắt chảy tràn xuống gương mặt xương xẩu của gã thanh niên trẻ. Một người đàn ông luống tuổi nhưng dáng vẻ hom hem nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Quang, ông là cha của bị cáo. Căn phòng xử chật hẹp bỗng trở nên thênh thang vì chỉ có hai dáng người xiêu vẹo.



Tuy nhiên, hôm đó, HĐXX cho rằng người bị hại hoàn toàn không có lỗi bởi giữa Quang, Linh hay Thanh chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Mức án mà toà sơ thẩm áp dụng với Quang là đã có phần chiếu cố nên TAND TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên ý án sơ thẩm 4 năm tù với Quang về tội “cố ý gây thương tích”.



Phiên toà đã kết thúc từ lâu mà Quang vẫn rũ rượi trên ghế bị cáo. Bờ vai gầy guộc, đôi mắt thâm quầng nhoè nước càng khiến chàng thanh niên trẻ trông thảm hại hơn. Sau lưng, cha cậu cũng rơm rớm nhìn con trong lặng lẽ. Phải thật lâu ông mới lại gần Quang, khẽ đặt bàn tay gân guốc lên vai con như muốn chia sẻ với núm ruột của mình về quyết định của HĐXX.



Sau phiên xử, trao đổi với chúng tôi, vị chủ tọa cho biết, theo quy định, đây là bản án phúc thẩm, có nghĩa là đã có hiệu lực và Quang phải thụ án ngay, chấm dứt những ngày tự do bên gia đình.



"Những người ngồi xét xử như chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định trên. Buộc thi hành án tù một người vào những ngày giáp Tết quả là một chuyện đáng buồn, nhưng hành vi của bị cáo là không thể tha thứ. Nếu ai cũng bảo vì ghen mà có thể phạm tội thì xã hội này chắc sẽ loạn lên mất", vị thẩm phán nói.



*Tên nạn nhân đã được thay đổi.





