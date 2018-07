Bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Thiên Đăng

Vừa qua, tại kỳ họp HĐND lần thứ 6 (khóa XI), HĐND thị xã Dĩ An đã xem xét và bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thiên Đăng (46 tuổi, nguyên là trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An).

Qua theo dõi tình hình sinh hoạt đại biểu HĐND của ông Đăng, Thường trực HĐND thị xã Dĩ An nhận thấy đại biểu này liên tiếp không tham dự các kỳ họp thứ 4, thứ 5 và thứ 6 của HĐND mà không có lý do; không tham gia sinh hoạt Tổ đại biểu và không tham dự tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử...

Ngoài ra, hiện ông Đăng cũng không còn sinh sống tại nơi cư trú và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/PC46 ngày 15- 3-2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Xét thấy ông Đăng không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND thị xã Dĩ An đã quyết định bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND thị xã đối với ông Đăng.