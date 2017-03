Bãi rác tạm gây ô nhiễm sông Đồng Nai

(PL)- Sáng 1-11, ông Phùng Văn Lân, phụ trách kinh doanh của HTX dịch vụ môi trường Trúc Xanh, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), xác nhận bãi rác tạm tại ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do HTX quản lý có vị trí không phù hợp.

Bãi rác này có diện tích 1 ha, nằm trên một ngọn đồi cao, cách sông Đồng Nai khoảng 400 m. Bãi rác hoạt động đã hơn sáu năm nay, hiện lưu chứa hàng ngàn tấn rác. Mỗi khi trời mưa lớn, nước rỉ rác đều chảy thẳng xuống sông. Cũng theo ông Lân, ngày 26-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu chuyển bãi rác đến địa điểm mới cách đó 500 m. Lý do được đưa ra là vì bãi rác nằm sát đường vào nghĩa trang Vĩnh Hằng, gây ảnh hưởng đến ngày làm lễ khánh thành công trình này. Được biết trước đó, chủ đầu tư dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng đã bỏ ra 100 triệu đồng yêu cầu HTX Trúc Xanh chuyển khối lượng rác khổng lồ trên đến địa điểm mới trong vòng một tháng. “Xem ra việc vận chuyển khối lượng rác theo yêu cầu trên khó thực hiện vì khối lượng rác quá lớn” - ông Lân nói. NGUYÊN LỘC