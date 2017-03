Bán 4 cô gái sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài

(PLO)- Ngày 9-3, VKSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Moong Thị May Khăm (26 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.