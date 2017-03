Bàn 4 phương án 'giải cứu' ngư dân gặp sự cố môi trường

Bốn phương án khai thác hải sản được Bộ NN&PTNT đưa ra đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau của lãnh đạo bốn tỉnh miền Trung: - Phương án 1, cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ kéo dài từ Vũng Áng đến hết hòn Sơn Chà và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu vào bờ. - Phương án 2: Cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển như Bộ TN&MT khuyến cáo (gồm cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương - tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 300 km2; vùng Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình với diện tích 330 km2; vùng hòn Sơn Chà của tỉnh Thừa Thiên-Huế với diện tích 160 km2) và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu vào bờ. - Phương án 3: Cho phép ngư dân khai thác bình thường; tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu vào bờ; cấm nghề khai thác cá tầng đáy từ 20 hải lý trở vào tại bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đối với các nghề lưới rê, rê đáy, lăn, lồng bẫy. - Phương án 4: Cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường trên các vùng biển và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu vào bờ.