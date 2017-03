Bắn chết người vì…một quả quất

Đồng thời y án phạt Trần Mạnh Hà (25 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng) 15 năm tù về tội giết người và y án phạt 17 bị cáo khác từ 3 năm 6 tháng tù đến 30 tháng tù treo về tội giết người và tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, tối 6-2-2013 (tức 27 Tết Nguyên đán Quý Tỵ), Hà bế một bé gái sang nơi bán cây quất cảnh bên lề đường của Nguyễn Đình Cường (29 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) chơi. Tại đây, bé gái hái một quả quất trong vườn của Cường nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cường gọi điện cho hai đồng bọn đến “xử” Hà nên Hà phải bỏ chạy về phía cầu Cửa Tiền (TP Vinh).





Bị cáo Trần Văn Đô-kẻ liều lĩnh bắn chết người, bị tăng án phạt từ 14 năm tù lên 17 năm tù về tội giết người và tội tàng trữ trái pháp vũ khí quân dụng.

Khoảng 5 phút sau, Hà quay lại nơi bán cây quất nói với nhóm bạn về chuyện vừa bị nhóm của Cường đuổi đánh. Cùng lúc này, nhóm của Cường cầm theo kiếm, ống tuýp, dùng xe máy xông đến đánh khiến Hà và nhóm bạn bỏ chạy.

Khoảng 1g sáng 7-2-2013, nhóm Cường mang theo hung khí, đi 3 xe máy dàn hàng ngang trên đường hướng đến cầu Cửa Tiền để đánh nhóm Hà gồm 9 người chuẩn bị sẵn gạch, đá, kiếm, súng và bàn kế hoạch đánh trả nhóm Cường.

Trong lúc hai nhóm xảy ra đánh nhau, Trần Văn Đô (thuộc nhóm của Hà) dùng súng thủ sẵn từ trước bắn một phát vào ngực anh Trần Văn Thành (21 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) làm Thành gục xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, hai nhóm trên gồm 20 đối tượng đến công an đầu thú. Trong đó, bị can Lê Minh Nhật (21 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) chết do bị tai nạn giao thông.

Chiều 30-5, sau năm ngày nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đô 13 năm về tội giết người và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 14 năm tù giam; phạt Hà 15 năm tù về tội giết người. Đồng thờ phạt Cường 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Phạt Võ Đình Toàn, Lê Thanh Sơn, Trần Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Đậu Đình Hiếu, Võ Ngọc Anh, Tạ Quang Hồng (đều trú TP Vinh) từ 30 tháng tù đến 8 năm tù về tội giết người, Đậu Đình Khôi 30 tháng tù treo về tội giết người. Phạt Nguyễn Trọng Tấn,Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Trun, Cao Ngọc Dương, Nguyễn Sỹ Đức, Trần Văn Cường (đều trú TP Vinh) từ 14 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Hà, Đô và đồng bọn phải liên phải bồi thường cho gia đình bị hại 103 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân (mới 3 tuổi) 1,3 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu 18 tuổi.

Sau đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo, xin được giảm án. Phía bị hại cũng làm đơn kháng án đề nghị tăng mức hình phạt đối với Đô.

Tại phiên tòa, Đô không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án.

HĐXX cho rằng, bị cáo Đô phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, Đô phải chịu trách nhiệm chính vì đã trực tiếp tước đi mạng sống của người khác, vừa gây mất an ninh trật tự…mức án Tòa sơ thẩm còn nhẹ do vậy cần tăng mức phạt đối với Đô để răn đe người khác, phòng ngừa tội phạm.