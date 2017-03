Bàn chuyện người nước ngoài mua nhà

Nên khuyến khích người giàu sống ở nước mình Từ lâu Chính phủ đã cho phép người nước ngoài vào đầu tư, mua những công ty, khu công nghiệp, khách sạn lớn hay cho thuê đất nuôi cá, nuôi tôm, trồng rừng. Cụ thể, chúng ta đã cho các ông chủ người Trung Quốc đứng đầu các tập đoàn lớn thuê 50 năm trồng rừng nguyên liệu, rồi sở hữu cả khu đất ở miền Trung có đường bờ biển dài hàng chục kilomet. Chúng ta sẵn sàng cho họ thuê 50-70 năm và trên diện tích hàng chục hecta đất ở Bắc Ninh thì tại sao lại khống chế mua một, hai căn hộ hay ba, bốn chục phần trăm trong một khu căn hộ. Việc họ thuê chừng ấy thời gian cũng như gần một đời người và cũng không khác nào là mua đất. Còn nhớ tại TP.HCM từ nhiều năm trước cả khu chợ lớn đều là người Trung Quốc và số người Việt Nam chen chân vào đây rất ít. Nhưng đến giờ, mấy chục năm rồi mọi thứ cũng thay đổi. Để thấy khoảng thời gian hàng chục năm như vậy thiếu gì chuyện xảy ra và chúng ta cho thuê nhưng không chấp nhận bán một vài căn hộ và lấy lý do sợ rủi ro này rủi ro khác là không hợp lý. Hơn nữa, chúng ta lấy lý do sợ họ hình thành khu phố Tây, Tàu…, thực ra dăm bảy căn nhà liền kề của người Hoa sinh sống thì người ta gọi thế. Nhưng họ đang sống trên lãnh thổ của Việt Nam phải tuân thủ các luật pháp của Việt Nam. Khi muốn xây nhà, sửa chữa nhà… họ cũng phải xin phép sở, ban ngành. Nói chung đất đó vẫn ở đó, người ta không thể vác trên vai miếng đất đó đi đâu được cả. Cũng có ý kiến cho rằng nếu mở cửa như thế con em người Trung Quốc sang mua nhà, mua hết đất của chúng ta thì sao. Liệu con em ở Trung Quốc họ có mấy chục tỉ đôla để mua hết nhà của chúng ta hay không. Và giả sử nếu có nguy cơ như thế thì đó là một vấn đề khác nữa. Bởi khi hàng ngàn người Trung Quốc mua nhà tại Việt Nam thì đó không phải dấu hiệu kinh tế mà là tình trạng của an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, làm gì có chuyện đó mà lo lắng.