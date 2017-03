Bán con bò đi lạc

Hồi đầu năm, hai anh thanh niên tên Th. và T. đi xe máy từ huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thăm bạn gái là chị K. Do chị này bận trực đêm tại cơ quan nên cả hai không gặp được. Anh Th. quyết định ngồi lại chờ, còn anh T. đi chơi loanh quanh…

Bán bò cho chính chủ

Đến khuya, hết ca trực, chị K. đã điện thoại gọi anh Th. chạy xe đến cơ quan chở mình về. Lúc ngồi trên xe anh Th., chị K. bỗng thấy một con bò lững thững đi bên vệ đường nên chỉ cho anh này xem. Đoán già đoán non một lúc, cả hai cho rằng đây là con bò đi lạc. Anh Th. liền bàn với bạn gái: “Ta dắt bò về, sớm mai có ai đến chuộc thì kiếm ít tiền, bằng không sẽ đem bán…”. Sau hồi phân vân, chị K. đồng ý để anh Th. quay lại giữ bò, còn mình về chở anh T. chạy ra.

Sau đó, cả hai anh này đã dắt bò về khách sạn của dì anh T. để gửi. Sợ đây là bò ăn trộm, người dì đã căn vặn kỹ càng. Cả hai anh khẳng định bắt được bò lạc, không người chăn dắt, nhờ dì giữ giùm, sớm mai kiếm ít tiền chuộc. Tin tưởng, người dì đã đồng ý cho hai anh này gửi bò.

Sáng hôm sau, thấy không ai đến chuộc, Th. đã kêu người bán. Một chủ lò mổ đến coi. Nhìn tới nhìn lui, người chủ lò nhận ra đây là con bò mình bị mất tối hôm qua. Người chủ này liền báo công an...

Bị phục hồi điều tra

Cơ quan định giá đã xác định con bò trị giá 7,2 triệu đồng. Từ kết quả này, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt đã khởi tố hai anh thanh niên trên và người bạn gái về tội trộm cắp tài sản. Người dì anh T. cũng bị khởi tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, kết thúc điều tra, cơ quan trên nhận thấy khi dắt bò các bị can không có hành vi lén lút với người quản lý tài sản. Lực lượng bảo vệ lò mổ tối hôm để xảy ra mất bò cho hay đã cột bò cẩn thận, có thể do nhân viên giết mổ dịch chuyển hoặc bò giật dây sổng chuồng. Việc gia súc tuột dây chạy loanh quanh ra ngoài là chuyện thường… Cạnh đó, các bảo vệ còn quả quyết đêm đó trực nghiêm túc, không có ai đột nhập vào lò.

Cơ quan điều tra kết luận không có chứng cứ khẳng định anh Th., anh T. và chị K. có hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, dì anh T. cũng không dính líu đến việc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Dựa vào đó, VKSND TP Đà Lạt đã quyết định đình chỉ đối với các bị can với lý do không cần thiết phải xử lý hình sự…

Sau khi được đình chỉ, các anh chị trên đã một mực kêu oan cho rằng mình không phạm tội sao viện lại nói không cần thiết phải xử lý hình sự. Tuy nhiên, xem xét lại đơn kêu oan lẫn hồ sơ, chứng cứ, VKSND TP Đà Lạt lại cho rằng hành vi của các đương sự có dấu hiệu phạm tội. Thế rồi viện quyết định hủy các quyết định đình chỉ, phục hồi điều tra lại vụ án...

Các chuyên gia cũng lúng túng về tội danh… Theo luật sư Lưu Văn Tám (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hành vi của các anh chị trên có dấu hiệu rõ nhất của tội chiếm giữ trái phép tài sản. Bởi khi phát hiện con bò đi lạc họ phải có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu hoặc chính quyền địa phương. Nếu hết hạn thông báo mà chưa ai đến nhận thì người phát hiện được tài sản và cơ quan chức năng sẽ phối hợp xử lý. Đằng này họ cố tình không có ý trả lại mà tự tiện sử dụng, định đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên theo quy định, giá trị tài sản chiếm giữ để truy tố tội này phải là 10 triệu đồng trở lên. Do vậy, nếu điều tra lại theo tội danh này thì cũng phải đình chỉ. Một thẩm phán ở TAND TP.HCM cho rằng trong vụ án có dấu hiệu của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Tài sản ở đây không trực tiếp là con bò mà là giá trị sinh ra từ bò, tức là tiền. Khi các đương sự giấu con bò và công khai thông báo bán nó để lấy tiền thì ý chí chủ quan đã là giành quyền định đoạt để chiếm đoạt tiền từ chủ sở hữu của con bò. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Luật sư TP.HCM) lại bảo vụ án này rất khó xác định các đương sự phạm tội gì để truy tố vì dấu hiệu phạm tội không rõ. Truy cứu tội trộm cắp cũng không được vì họ không lén lút trộm... Truy cứu tội chiếm giữ trái phép tài sản cũng không được vì con bò chỉ có 7,2 triệu đồng...

H.MINH - T.TÙNG