Bắn con trai cựu GĐ Sở Tư pháp, lĩnh 12 năm tù

Sáng ngày 15/2, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Lê Trọng Nghĩa, SN 1981, ở ngõ 13 đường 800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN, về tội giết người. Nghĩa là thủ phạm trong vụ giết người xảy ra tại trước cửa trung tâm thương mại Parkson đêm ngày 26/1/2011.



Nghĩa là nhân viên công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông Sam Cường, từng có 1 tiền sự về hành vi đua xe trái phép.





Bị cáo Lê Trọng Nghĩa tại tòa



Trước đó, khoảng 22h ngày 25/1/2011, Hà Hải Hà (tức Linh) SN 1980, vợ Nghĩa nói có cho anh Nguyễn Minh Dương (tức Hoàng) SN 1982, ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, con trai nguyên GĐ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh) vay số tiền 30 triệu đồng nhưng anh Dương chưa trả. Nghĩa liền gọi điện cho anh Dương. Hai bên chửi nhau và thách đố, hẹn đánh nhau tại ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc.Khoảng 0h10 ngày 26/1/2011, Nghĩa điều khiển xe máy chở theo bạn là Lương Quang Thạc, SN 1980, ở Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến ngã tư Thái Hà. Lúc này, Dương đang nói chuyện với người khác. Hai bên xông vào đấm đá nhau, Dương rút dao đâm Nghĩa. Nghĩa giơ tay đỡ và gạt dao rơi xuống đất. Lương Quang Thạc xuống xe đi tới cách Dương khoảng 2m, rút súng từ trong túi áo khoác ra chĩa thẳng vào người Dương, nổ súng. Anh Dương ngã ngửa ra sau, hai tay ôm ngực, co giật.Sau đó, Nghĩa điều khiển xe chở Thạc bỏ chạy theo hướng Ngã Tư Sở đến ngõ Lò Lợn, phố Bạch Mai. Thạc bảo Nghĩa đợi ở đầu ngõ. Lúc này, Nghĩa bị công an phường Trương Định kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Nghĩa có bình xịt hơi cay nên tạm giữ và xử phạt hành chính. Khoảng 2h ngày 26/1/2011, Nghĩa được thả và quay lại đón Thạc, cả hai cùng bỏ trốn.Dương được bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải, nhưng do vết thương quá nặng, anh Dương đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là do mất máu cấp không hồi phục.Quá trình cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng chức năng phát hiện trong người nạn nhân có 1 khẩu súng K54 và 1 con dao díp, qua kiểm tra khẩu súng trong băng tiếp đạn có 6 viên đạn và trong lòng súng có 1 viên đạn. Kiểm tra chỗ thuê ở của Dương tại khách sạn, còn phát hiện ma túy và 1 khẩu súng ngắn cùng 18 viên đạn, 1 vỏ đạn.Đến ngày 8/2/2011, Nghĩa đầu thú cơ quan pháp luật. Gia đình Nghĩa đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân số tiền 40 triệu đồng.Lương Quang Thạc sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ lập hồ sơ xử lý.Tại phiên tòa, vị đại diện VKS đã đề nghị mức án 12 – 14 năm tù đối với Nghĩa.Bị cáo nói lời sau cùng: “Cháu vô cùng xin lỗi hai bác, cháu và Dương trước là bạn bè nhưng chỉ vì một phút mất bình tĩnh, sĩ diện, cháu đã gây ra tội lỗi, gia đình bác mất con, cháu và bạn cháu thì bị tù tội. Cháu rất biết ơn tấm lòng vị tha của gia đình bác…”.Trong thời gian HĐXX nghị án, Nghĩa quay lại phía sau tìm mẹ. Anh ta nghẹn ngào: “Bố đâu hả mẹ? Tom đâu, sao không gửi ảnh cháu cho con?”. Một lúc sau, nhìn thấy bố và chị gái bước vào phòng xử án, hung thủ giết người bỗng khóc òa như một đứa trẻ: “Bố ơi, con nhớ bố lắm. Con xin lỗi bố!”.HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 12 năm tù.Theo Hồng Anh (Bee.net)