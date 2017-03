Bản đồ cổ và ranh giới cực nam trên biển Đông của Trung Quốc

Nhân dịp đoàn Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sang công tác tại Ba Lan, Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thanh đã tặng cho CLB cuốn bản đồ cổ của Liên bang Đức in năm 1881.

Xin giới thiệu những chia sẻ của ông Nguyễn Đức Thanh về cuốn bản đồ đặc biệt này.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm CLB "Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu" tiếp nhận cuốn bản đồ từ ông Nguyễn Đức Thanh. Ảnh: CÚC TRẮNG

"Từ khi sang công tác ở Ba Lan, tôi thường xuyên tìm kiếm các cửa hàng sách cũ và những nơi chuyên bán bản đồ cổ ở Ba Lan và các nước khác mình có dịp đi công tác. Châu Âu có nhiều sách vở, bản đồ cổ nhưng nhiều khi không còn nguyên vẹn và không đọc xem được thông tin đầy đủ.

May mắn tôi tìm mua được cuốn bản đồ cổ của Liên bang Đức in năm 1881. Cuốn Atlas này được bảo tồn khá tốt, còn nguyên bìa (gáy sách đã bong ra) và đầy đủ các trang, in màu khá đẹp và chi tiết. Đặc biệt, trang số 77 về Trung Quốc và Nhật thì bản đồ của Trung Quốc có điểm cực nam chỉ đến đảo Hải Nam là hết. Trung Quốc không có sở hữu gì đối với bất cứ hòn đảo nào của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Theo tôi biết, việc xuất bản bản đồ nói chung là phải tuân thủ biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của các nước tại thời điểm xuất bản, theo các bản đồ của từng nước và các hiệp ước quốc tế có hiệu lực khi đó chứ nhà xuất bản không thể tùy tiện được.

Bản đồ về Trung Quốc này tương tự như tấm bản đồ do Liên bang Đức in trước đây, được bà Thủ tướng Đức Merkel tặng cho ông Tập Cận Bình - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc chỉ có điểm cực nam là đảo Hải Nam. Bà Merkel đã khéo léo nhắc nhở ông Tập Cận Bình về lãnh thổ, lãnh hải Trung Quốc như thế khiến ông bà Tập không vui.

Hitler của nước Đức phát xít muốn vẽ lại bản đồ thế giới đã gây tai họa cho nhân loại và bà Merkel của nước Đức mới nhắc nhở Tập Cận Bình thật là nhiều ý nghĩa chính trị và nhân văn về những tham vọng điên cuồng của một số cá nhân với tư tưởng Sô vanh, bá quyền sẽ gây hại cho nhân loại và cho chính họ.

Trong thời gian công tác ở Ba Lan, tôi cũng luôn động viên cộng đồng người Việt tìm kiếm các bản đồ và chứng lý chủ quyền của Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào cơ sở dữ liệu củng cố chủ quyền của Việt Nam và tạo thêm sự ủng hộ của các nước với Việt Nam. Nhiều bà con cũng đã tìm được một số bản đồ và đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc ta".