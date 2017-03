Bán hai sơn nữ giá 3 triệu đồng

Sáng 18/10, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử Lương Thị Hương (55 tuổi) ở huyện Quỳ Châu và Lữ Thị Phương (50 tuổi) ở huyện Quế Phong về hành vi buôn người.







Hai bị cáo tại phiên xét xử. ảnh: Nguyên Khoa

Theo Nguyên Khoa ( VNE)



Quá trình thẩm vấn xác định, Hương từ huyện miền núi Nghệ An đến Lạng Sơn để kiếm sống với giấc mộng đổi đời.Năm 2002, trong quá trình làm thuê ở đây, Hương quen Mai, được hướng dẫn cách lừa phụ nữ đưa đến Lạng Sơn sẽ được trả công 2 triệu đồng một người, "bo" thêm 500.000 đồng tiền tàu xe...Vài tháng sau, về quê, Hương gặp Phương, rủ đi buôn người. Hai người đi gặp một số phụ nữ, hứa giúp họ đến Lạng Sơn tìm việc làm với mức lương 600.000 đồng một tháng. Hai cô gái ở xã Quế Phong trong lúc thất nghiệp đã tin tưởng đi theo chân Phương và Hương.Đến Lạng Sơn, hai cô gái được giao cho Mai. Lấy lý do "hàng xấu", Mai chỉ trả cho Hương và Phương 3 triệu đồng và 500.000 đồng tiền xe.Sau thời gian phải phục vụ trong các nhà chứa ở vùng biên, một nạn nhân đã bỏ trốn được về nước, tố cáo hành vi của hai kẻ buôn người. Phương và Hương bị bắt, còn Mai bỏ trốn.Tại phiên xét xử sáng 18/10, TAND tỉnh Nghệ An phạt Hương 6 năm tù, Phương 4 năm.