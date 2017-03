Bán hàng rong lấn chiếm, bị phạt tù vì giằng lại cân

Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Trước đó, chiều ngày 8/4/2013, tổ công tác liên ngành đô thị phường Phước Long và phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang thực hiện nhiệm vụ giải quyết trật tự đô thị về việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè khu vực chợ Phước Thái, Nha Trang theo kế hoạch của UBND TP. Nha Trang.Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện thấy Dư đang bán ốc, cua, ghẹ trên vỉa hè giáp với ngã tư đường Trường Sa – Võ Thị Sáu gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông nên tổ công tác đã nhắc Dư.Khi được nhắc nhở, Dư không thực hiện ngay mà tiếp tục sử dụng cân để cân bán ốc cho một người phụ nữ. Thấy vậy, anh Đỗ Minh Tân cán bộ UBND phường Vĩnh Nguyên là thành viên của tổ công tác đã tiến hành thu giữ chiếc cân của Dư thì Dư đã giằng co với anh Tân để lấy lại chiếc cân.Trong lúc giằng co Dư đã dùng tay giật đứt 4 chiếc cúc áo của anh Tân. Lúc này có một số người khác (không xác định) đã vào giúp Dư giằng co lấy lại được chiếc cân gây mất trật tự tại khu vực. Sau đó, Công an phường Vĩnh Nguyên đã tiến hành đưa Dư về trụ sở Công an phường Vĩnh Nguyên lập biên bản về hành vi chống người thi hành công vụ.