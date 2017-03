Ban hành quy trình vận hành các hồ thủy điện lớn ở Tây Bắc

Theo đó, từ ngày 15-6 đến 15-9, các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phải điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sơn La trong giai đoạn thi công. Các đơn vị cần chủ động đề phòng mọi tình huống bất trắc về chu kỳ lặp lại của lũ đối với các công trình thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà; đảm bảo an toàn phát điện và an toàn chống lũ cho đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.

Theo quyết định này, Chính phủ giao Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão trung ương tổ chức theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, tính toán các phương án điều tiết, phát lệnh vận hành các công trình trên. Trường hợp xảy ra sự cố phải báo cáo Thủ tướng để có biện pháp xử lý.

Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực VN và các đơn vị trực thuộc trước khi các hồ xả lũ khẩn cấp phải đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối. Trường hợp xảy ra sự cố bất thường, không thực hiện theo lệnh vận hành hay thực hiện lệnh mở thêm cửa xả của các hồ, giám đốc các công ty thủy điện trên phải cấp tốc báo ngay với các bộ, ngành, UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái để có phương án xử lý kịp thời.

TRÀ PHƯƠNG