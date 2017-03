Ban Kinh tế TW chính thức lên tiếng vụ xe gây tai nạn

Theo ông Đào Ngọc Xuân, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, sáng 11-12 trên một số trang mạng có đưa tin: “Lái xe Ban Kinh tế Trung ương gây tai nạn rồi bỏ chạy”.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đã cử trưởng Phòng quản lý xe và một số cán bộ có trách nhiệm đến ngay hiện trường để phối hợp với cơ quan công an giải quyết hậu quả sự việc. Tài xế gây tai nạn được xác định là ông Đinh Mạnh Hùng, đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương.

Tổ công tác đến hiện trường đã gặp gỡ, thăm hỏi nạn nhân và phối hợp với cơ quan công an xác định mức độ thiệt hại để kịp thời đền bù cho các nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có một nạn nhân đi xe máy bị thương và xe máy bị hỏng nhẹ; tài xế Hùng đã xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi do bị mất bình tĩnh đã gây ra vụ việc trên.

Hiện Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với tài xế Đinh Mạnh Hùng và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí sau khi có kết quả xử lý sự việc.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 10-12 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe mang biển số xanh 80B-3589 được cho là gây tai nạn rồi ngang nhiên bỏ chạy trên đường phố Hà Nội, xảy ra tại trục đường Nguyễn Trãi lên hướng Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Nhiều người điều khiển xe máy đuổi theo và yêu cầu một chiếc ô tô phải dừng lại. Tuy nhiên, bất chấp đường phố đông đúc và những người yêu cầu dừng xe, tài xế ô tô vẫn đạp ga tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường.

Phải đến đoạn đường Ô Chợ Dừa, khi có tín hiệu đèn đỏ nhóm thanh niên kia mới ép chiếc xe biển số xanh dừng lại, đồng thời kéo tài xế ra ngoài. Tại thời điểm này tài xế có dấu hiệu say rượu và gần như không kiểm soát được hành vi của mình.

Ngay sau đó nhiều người đi đường đã dẫn giải tài xế ô tô lên trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi làm việc, bước đầu Công an quận Đống Đa đã bàn giao sự việc cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục thụ lý, điều tra giải quyết.