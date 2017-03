Bắn người để trả thù lãnh án chung thân

Một bị cáo khác là Nguyễn Văn Lũy bị 12 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, gia đình Kiều và gia đình ông Nguyễn Văn Lợi là hàng xóm ở xã Văn Lợi (Quỳ Hợp). Năm 1996, sau khi ông Lợi đánh chết cha của Kiều và bị phạt sáu năm tù, Kiều cùng mẹ chuyển vào Quảng Bình sinh sống.

Giữa tháng 4-2009, Kiều lên huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) mua của một người lạ khẩu súng K54 kèm 30 viên đạn và 1 kg thuốc nổ, hai kíp mìn, hai đoạn dây cháy chậm với giá năm triệu đồng. Rồi Kiều tự chế hai quả mìn và đi mua xe máy nhằm phục vụ cho việc ra Nghệ An trả thù cho cha.

Sáng 20-4, Kiều rủ Lũy ra Nghệ An buôn sừng tê giác. Tối 21-4, gia đình ông Lợi đang ngồi ăn cơm thì Kiều chở Lũy chạy thẳng vào nhà. Kiều rút súng bắn ông Lợi nhưng không trúng. Vợ ông Lợi nhảy vào can thì bị Kiều bắn trúng ba phát, gục chết tại chỗ. Sau khi nổ súng bắn hết bảy phát đạn, Kiều chạy vào rừng cao su. Rạng sáng 24-4, khi Kiều vừa từ Nghệ An ra Bến xe Mỹ Đình để trốn sang Trung Quốc thì bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Năm 2001, Kiều từng bị TAND TP Đồng Hới phạt sáu tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Năm 2003, Kiều bị TAND tỉnh Quảng Bình phạt bốn năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2008, Kiều bị Công an TP Đồng Hới phạt hành chính 300 ngàn đồng...