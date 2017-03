Bán người yêu, lấy tiền tiêu

4 đối tượng trước vành móng ngựa

Ngày 28/12/2009, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam đối với bị cáo Mạc Thị Lâm (45 tuổi) trú tại xã Châu Bính (Quỳ Châu - Nghệ An); Sầm Văn Giang trú ở Châu Tiến 16 năm tù giam; Sầm Văn Dinh ở Châu Tiến 8 năm tù giam và Sầm Văn Bính trú ở Châu Thuận 5 năm tù giam về tội buôn bán phụ nữ.



Trước đó, ngày 1/2/2009, Lâm nói với Giang là tìm gái đưa sang Trung Quốc sẽ được trả tiền. Giang trong lúc không có việc làm nên đã đồng ý và người đầu tiên mà Giang nhắm đến là cô người yêu tên V.T.A.T.



Giang nói với T đi Lạng Sơn chơi nhưng khi hai người và Lâm xuống xe tại Hà Nội thì có một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô con 4 chỗ đến đón, sau đó chạy thẳng lên biên giới. Lên đến nơi, có một người đàn ông khác đứng chờ sẵn ở đây dẫn sang Trung Quốc bằng đường rừng.



Sang đến Trung Quốc, họ nghỉ ăn cơm tại nhà một người tên là Mạc Thị Mai. Tại đây, có một người đàn ông đến đón T đi, còn Mai đưa cho Lâm và Giang mỗi người 5 triệu đồng.



Sau vụ đầu tiên làm ăn trót lọt, Lâm tiếp tục bàn với Sầm Văn Dinh (anh trai Giang) đưa chị M.T.H sang Trung Quốc bán lại cho Mai. Ngày 14/4, 2 người này đưa chị H sang và được Mai trả cho mỗi người 3 triệu đồng tiền mặt cùng với một số thứ khác.



Đến ngày 18/4/2009, nạn nhân tiếp theo của Giang là cô X, bạn gái Sầm Văn Bính. Sau khi bán trót lọt với giá 8 triệu đồng, Giang về đưa cho Bính 4 triệu.



Với chiêu bài lừa xin việc ở Hà Nội, ngày 24/4, Dinh đưa chị L.T.T sang Trung Quốc bán với giá 7 triệu đồng.



Sau khi 4 cô gái bị bán sang Trung Quốc, M.T.H may mắn trốn thoát được về nhà rồi tìm đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.