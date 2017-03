Bán sắt của công ty, lãnh 18 năm tù

Theo hồ sơ, Út được công ty giao làm thủ kho, quản lý sắt thép nhập từ nước ngoài về các cảng. Quá trình làm, Út nảy ý định lấy sắt thép bán để lấy tiền tham gia cá độ đá banh. Do quen biết với Tuyết (thu mua phế liệu), Út gọi điện thoại nói công ty nhập hàng về còn dư nên cần bán. Thấy Út bán giá rẻ, Tuyết đã mua gần 300 kg. Sau tám lần mua bán trót lọt, Út chiếm đoạt của công ty gần 4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, luật sư của nạn nhân cho rằng cần truy tố bị cáo Tuyết về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, HĐXX nhận định quá trình mua bán, Tuyết không biết lượng sắt thép này do Út phạm tội mà có nên không có cơ sở buộc tội Tuyết về tội danh này. Do Tuyết không có giấy phép kinh doanh phế liệu nhưng vẫn mua bán với số lượng lớn, thu lợi hơn 400 triệu đồng nên VKS truy tố về tội kinh doanh trái phép là có cơ sở.

PHAN THƯƠNG