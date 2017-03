Bắn súng hoa cải là giết người?

Nỗi kinh hoàng từ súng hoa cải Súng bắn đạn hoa cải (gọi tắt là súng hoa cải) nguyên dạng dài 70-80 cm, có loại bắn đạn mạt sắt, có loại bắn đạn chì hoặc những viên bi sắt nhỏ. Khi bắn, đạn trong nòng súng tỏa ra theo chùm như hoa cải nên giới giang hồ đặt tên là “súng hoa cải” hay còn gọi là súng bắn đạn ghém. Do chiều dài của súng bất tiện, dân giang hồ thường cưa nòng súng chỉ còn 30-40cm cho dễ cất giấu và cự ly bắn gần hơn. Với cự ly bắn tầm gần, đạn chùm có khả năng sát thương cao. Súng hoa cải đã trở thành nỗi kinh hoàng trong mỗi cuộc thanh toán đẫm máu của giới giang hồ từ Bắc chí Nam. Năm 2011, Công an TP Hải Phòng đã cảnh báo về loại vũ khí này được đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam dẫn đến hàng loạt vụ án nghiêm trọng trong thời gian qua. Điển hình là vụ thanh toán đẫm máu tại khu vực cảng Làng Khánh (Hạ Long, Quảng Ninh) do nhóm của Phạm Huy Nam cầm đầu, làm sáu người chết. Công an TP.HCM đã khẳng định nghiêm cấm sử dụng súng hoa cải...