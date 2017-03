Bán thức ăn cho con bạc, bị tội gì?

Được biết sau khi bị bắt giam hơn nửa tháng, Mai được VKSND huyện Xuân Lộc hủy bỏ biện pháp tạm giam, cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Tuy nhiên đến ngày 22-6, Mai lại bị TAND huyện ra lệnh bắt tạm giam với lý do bị cáo không có mặt tại tòa theo lệnh tống đạt. Thế nhưng qua hồ sơ cho thấy TAND huyện tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Mai thông qua Công an xã Suối Tre. Công an xã Suối Tre cũng không có bằng chứng nào như chữ ký nhận của Mai hay biên bản giao nhận lệnh tống đạt để chứng tỏ Mai có nhận lệnh nhưng không chấp hành. Mai bị bắt từ đó đến nay trong hoàn cảnh phải nuôi ba con nhỏ (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ mới lên năm) và mẹ ruột vừa qua đời.