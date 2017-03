Bạn trai không kịp ngăn nữ sinh lớp 12 nhảy sông tự tử

(PLO)- Tối 18-10, ông Trần Văn Quang, Trưởng Công an xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm thấy thi thể nữ em Nguyễn Thị Ng. sau ba ngày mất tích.