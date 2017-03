Bán vé xe lửa tết có gì mới?

Ông Đinh Văn Sang - Ảnh: Ngọc Ẩn



Theo NGỌC ẨN (TTO) thực hiện

- Theo chủ trương của Tổng công ty Đường sắt VN, bắt đầu từ năm nay trở đi ga Sài Gòn tổ chức bán vé xe lửa cho hành khách mua vé tết trước từ 4-6 tháng. Cụ thể, năm nay chúng tôi tổ chức cho hành khách đăng ký mua vé tập thể trong thời gian từ ngày 1 đến 20-9. Sau khi hoàn tất việc đăng ký mua vé tập thể, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé ngay cho hành khách mua vé lẻ. Sau khi đã bắt đầu bán vé lẻ, chúng tôi sẽ không giải quyết cho các cơ quan, đơn vị mua vé tập thể nếu các cơ quan, đơn vị không đăng ký đúng thời hạn trên.- Nhà nước đã có quy định thời gian nghỉ tết hằng năm nên hành khách là cán bộ, nhân viên nhà nước cần có kế hoạch chọn ngày về quê ăn tết để mua vé trước. Tương tự, học sinh và sinh viên cũng cần chủ động trong kế hoạch chọn ngày và phương tiện về quê ăn tết. Nói chung, bà con cần xác định có hay không có nhu cầu về quê ăn tết để tính đến việc mua vé xe lửa trước.- Tết năm 2013, ga Sài Gòn đã tổ chức bán vé tập thể xong mới định ngày bán vé qua mạng và sau khi bán vé qua mạng xong mới tổ chức lấy số thứ tự để mua vé bằng cách nhắn tin qua tổng đài SMS. Năm nay, chúng tôi tổ chức bán vé tết cùng một lúc với cả ba hình thức trên. Cụ thể, trong tháng 9 ga Sài Gòn sẽ công bố ngày bán vé tập thể cùng ngày tổ chức bán vé lẻ cho người đặt vé trên mạng và sau đó lấy vé tại ga Sài Gòn hoặc ở một số ngân hàng. Đồng thời cũng tổ chức cho hành khách nhắn tin qua tổng đài SMS lấy số thứ tự và sau đó đến ga Sài Gòn mua vé. Như vậy, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn về hình thức mua vé tết.Tết năm trước, ngành đường sắt định giờ “G” bán vé tàu tết khiến hàng ngàn hành khách cùng lúc vào mạng làm máy chủ bị quá tải. Trong đó có nguyên nhân là ngay sau khi hành khách đăng ký trên mạng, các nhân viên ngành đường sắt xác nhận hành khách đặt chỗ trên mạng dẫn đến máy chủ quá tải. Còn năm nay chúng tôi không tổ chức giờ “G” bán vé tết do việc bán vé tết đã tổ chức trước cho bà con trong thời gian dài. Cụ thể, năm nay sau khi hành khách đăng ký vé trên mạng thì vài ngày sau ngành đường sắt mới xác nhận hành khách mua vé xe lửa tết. Như vậy, máy chủ sẽ không còn quá tải và gây tắc nghẽn việc mua vé.- Tôi được biết Bộ Giáo dục - đào tạo có chủ trương cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm hơn. Do đó các bạn học sinh, sinh viên, nhất là các bạn ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi, Quảng Nam trở vào, nên chủ động mua vé xe lửa về quê ăn tết trước ngày 20 tháng chạp. Vào thời điểm này, có rất nhiều đoàn tàu và có giá vé giảm so với giá vé đi vào những ngày cao điểm tết từ 20-28 tháng chạp. Và vào những ngày cao điểm này, ngành đường sắt bố trí chủ yếu nhiều đoàn tàu chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội, còn lại ít đoàn tàu chạy tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Huế.Ngành đường sắt tổ chức bán vé tết sớm giúp hành khách có thời gian lựa chọn cho mình hình thức mua vé. Trong đó, hành khách sau khi nhắn tin lấy được số thứ tự sẽ trực tiếp đến ga trao đổi với nhân viên để mua vé. Đối với hành khách có tài khoản, khi mua vé xe lửa có thể nhận được nhiều phiếu đặt chỗ (một phiếu đặt chỗ mua được bốn vé) thay vì năm trước chỉ có một phiếu đặt chỗ. Thậm chí khi đặt chỗ rồi, hành khách có thể trả lại để đặt chỗ mới đi vào ngày khác...- Theo tôi, việc tổ chức bán vé xe lửa sớm sẽ hạn chế được “cò” vé chợ đen, bởi không ai dại gì bỏ ra một số tiền lớn mua vé để đợi 3-4 tháng sau bán kiếm lời. Ngoài ra cũng như mọi năm, năm nay chúng tôi quy định hành khách mua vé phải ghi tên và thông tin về một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số thẻ sinh viên trên vé. Nếu không hội đủ điều kiện đó thì vé không có giá trị.