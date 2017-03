Băng cướp 1.000 lượng vàng hầu tòa

Theo Hải Duyên (VNE)



Ngày 21/5, TAND TP HCM xét xử Huỳnh Minh Tiếm (54 tuổi), Lê Anh Kiệt (49 tuổi) cùng với 3 bị cáo về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, Sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đa phần các bị cáo đều mang tiền án.Trong đường dây này còn có 2 bị cáo khác nhưng đã chết do bệnh lý.Theo cáo trạng, Tiếm biết Kiệt trong trại giam tại Bình Phước. Sau khi mãn hạn tù, tháng 10/2001, Tiếm từ Tây Ninh lên TP HCM rủ Kiệt đi cướp tiệm vàng Thanh Tâm tại thị trấn Củ Chi (TP HCM). Kiệt đồng ý và kêu thêm Lộc (đàn em) cùng tham gia. Để thực hiện ý định, bọn chúng hùn tiền nhờ Phan Văn Tưởng (em họ của Kiệt) mua 2 khẩu súng ngắn.Chiều 7/11/2001, sau khi phân công nhiệm vụ, Tiếm và đồng bọn đến trước tiệm vàng Thanh Tâm chờ cơ hội ra tay. Đến 18h cùng ngày, vừa thấy ông Tâm (chủ tiệm vàng Thanh Tâm) chở vợ mang bịch vàng ra về cùng một số nhân viên hộ tống, Kiệt rút súng bắn. Bị trúng đạn, ông Tâm buông xe bỏ chạy. Tiệm chạy tới giật túi xách đựng vàng trên tay bà chủ tiệm.Ông Tâm và nhân viên chạy theo truy hô, nhưng bị chúng rút súng bắn liên tiếp nên dừng lại. Ông chủ tiệm vàng được đưa đi cấp cứu và mang thương tật 18%. Vụ này, Tiếm và đồng bọn cướp được 200 lượng vàng 18k và 24k, 30 triệu đồng, 500 USD và 210.000 yên Nhật.Với cách thức tương tự, ngày 2/10/2004, theo kế hoạch, Tưởng chở Kiệt mang theo súng K59 đã lên đạn và một cái kéo. Tiếm và Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi) đi xe riêng cũng thủ sẵn một khẩu súng. Cả bọn đến tiệm vàng Kim Thanh của ông Doãn Mỹ ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8 (TP HCM) theo dõi. Khoảng 19h, khi trời đổ mưa, thấy vợ chồng ông Mỹ thu gom vàng và tiền trong một túi xách mang trên xe máy chuẩn bị về nhà, cả bọn bám theo.Đến quãng đường vắng, Tưởng vượt lên ép xe ông Mỹ để Kiệt ngồi sau rút súng bắn. Kiệt tiếp tục nhảy xuống xô đổ xe của vợ chồng chủ tiệm vàng. Ông Mỹ ôm chân Kiệt giằng co liền bị hắn rút súng bắn thêm một phát nhưng đạn không nổ. Nhân lúc này, Tưởng chạy đến dùng kéo cắt túi vàng rồi đưa cho Nhãn.Thấy chủ tiệm vàng vẫn đang vật lộn với Kiệt, Nhãn đưa lại túi vàng cho Tiếm giữ rồi bước tới rút súng nhằm vào ông Mỹ khiến nạn nhân tử vong vì thủng phổi và gan. Lần đó, cả bọn cướp được 50 lượng vàng, 150 triệu đồng và hơn 10.000 USD.Nhà chức trách xác định, băng nhóm của Tiếm và Kiệt còn thực hiện trót lọt 6 vụ cướp khác trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long. Tổng cộng, chúng cướp được gần 1.000 lượng vàng và hàng trăm triệu đồng.Số vàng cướp được chúng đem khò thành khối, sau đó chia nhỏ mang bán rồi chia nhau. Sợ bị lộ, sau vụ cướp cuối cùng vào năm 2005, Kiệt và Tiếm giải tán băng nhóm, vứt 2 khẩu súng xuống sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh) phi tang. Một số tang vật khác chúng mang sang Campuchia bán để đánh bạc. Với thủ đoạn tinh vi, địa bàn gây án rộng nên suốt thời gian dài cảnh sát không thể lần ra tung tích bọn chúng.Ngày 8/11/2011, tại quán cà phê, Tiếm và đồng bọn đang bàn bạc kế hoạch thực hiện tiếp các vụ cướp tiệm vàng ở TP HCM và bàn giao súng thì bị công an ập vào bắt quả tang.