Băng dùng súng cướp ô tô, xe máy lãnh án

Ngày 11.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Nhạc Minh (42 tuổi, ngụ Q.10,TP.HCM) 20 năm tù, Trần Hán Quang (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 16 năm tù, Lê Trung Dũng (27 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 14 năm tù, Ngô Văn Bảo (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 12 năm tù, Huỳnh Văn Tường (22 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội “cướp tài sản”.



Theo hồ sơ vụ án, chiều 16.10.2010, Minh mang theo hai khẩu súng rulo tự chế cùng 12 viên đạn, gọi điện tập trung đồng bọn đến quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) để bàn bạc phương án cướp ô tô.



Thực hiện kế hoạch, tối cùng ngày, Quang, Bảo đến giao lộ Đề Thám - Bùi Viện (Q.1) thuê xe Innova BKS 52Z-7873 của anh Nguyễn Ngọc Quốc đi Mộc Bài (Tây Ninh) với giá 750.000 đồng.



Khi xe chạy qua thị trấn Trảng Bàng khoảng 6 km hướng về Gò Dầu (Tây Ninh), Minh và Dũng dùng súng khống chế anh Quốc, yêu cầu tấp xe vào lề. Sau đó, những người này đánh và trói rồi đổ thuốc ngủ pha sẵn ép anh Quốc uống. Quá sợ hãi, anh Quốc giả vờ uống thuốc rồi nằm im.



Sau khi cướp được xe, Bảo lái xe từ Tây Ninh về lại TP.HCM. Tưởng Quốc đã ngủ say, chúng lột hết tài sản gồm một điện thoại di động và một triệu đồng rồi hất anh xuống khu vực nghĩa địa Gò Dưa (P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM).



Nhóm Minh mang xe cướp được bán cho một người tên Hùng (không rõ lai lịch) với giá 110 triệu đồng. Minh chia cho Quang 18 triệu, Bảo 8 triệu, Đại 10 triệu và Hiếu 4 triệu, phần còn lại y trả nợ và dùng hết để chơi "hàng đá".



Gần một tháng sau, tối 13.11.2010, Minh giả danh cảnh sát hình sự cùng Tường ép xe, chĩa súng cướp xe Suzuki Sport của anh Châu Vĩnh Minh đường Cao Lỗ, (P.4, Q.8). Trước vụ cướp này khoảng mười ngày, Minh, Tường và một người tên Phúc còn cướp một chiếc xe SH (chưa rõ nạn nhân) cũng ở khu vực trên.



Khoảng 22 giờ 14.11.2010, Minh, Quang, Tường tiếp tục tổ chức cướp một chiếc taxi Innova ở Long An thì bị bắt giữ cùng hai khẩu súng.



Tổng hợp với bản án ở Long An, Minh phải thi hành bản án 30 năm tù, Quang 30 năm tù, Tường 22 năm tù.









Theo Lê Nga (TNO)