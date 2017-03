Bảng giá đất năm 2011 ở TP.HCM: Không xáo trộn để kích cầu

“Toàn TP có 3.003 tuyến đường được quy định giá tại bảng giá đất năm 2011. So với bảng giá đất năm 2010, có 2.885 tuyến được giữ nguyên giá”. UBND TP cho biết trong tờ trình gửi HĐND về bảng giá đất năm 2011. Sau khi có nghị quyết chấp thuận của HĐND TP, UBND TP sẽ ký ban hành bảng giá các loại đất để áp dụng từ ngày 1-1-2011.

Chỉ điều chỉnh một số tuyến đường

UBND TP cho hay bảng giá đất năm 2011 bổ sung 118 tuyến đường mới, loại bỏ năm tuyến đường cũ, đổi tên và chỉnh đoạn cho 111 tuyến đường. Theo tờ trình, bảng giá đất năm 2011 giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu như bảng giá năm 2010. Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị, giá tuyến đường cao nhất là 81 triệu đồng (đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ), thấp nhất là 1,2 triệu đồng (khu vực Cần Giờ).

Bảng giá đất năm 2011 có điều chỉnh cục bộ đối với các tuyến đường được nâng cấp, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Bảng giá cũng cập nhật, bổ sung giá đất cho các tuyến đường mới hình thành hoặc vừa được đặt tên trong năm 2010.

Bảng giá đất năm 2011 không thay đổi lớn so với năm 2010. Trong ảnh : Đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi ở quận1 vẫn có giá cao nhất là 81 triệu đồng/m2. Ảnh: HTD

Quận Gò Vấp vẫn còn một bộ phận người dân chưa hợp thức hóa nhà đất. Bảng giá đất không xáo trộn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích họ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Ông NGUYỄN HỒNG, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Bảng giá đất không thay đổi giúp người dân thuận lợi hơn trong việc làm giấy chứng nhận. Tuy vậy, phía doanh nghiệp chúng tôi vẫn còn bị ách vì phải đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường, mà giá thị trường tính như thế nào lại chưa hướng dẫn. Như vậy thực tế vẫn đang tồn tại song song hai loại giá đất, một được biết trước và một thì… không ai rõ. Ông NGUYỄN VĂN ĐỰC, Phó Gám đốc Công ty Đất Lành

Tờ trình đề nghị giữ nguyên tỉ lệ % áp dụng cho giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại Quyết định 102/2009 của TP, tức là 60% so với giá đất ở. Nhóm đất nông nghiệp cũng được đề nghị giữ nguyên so với bảng giá năm 2010, chỉ bổ sung giá đất trồng lúa nước bằng giá đất trồng cây hằng năm khác.

Thuận lợi cho việc hợp thức hóa nhà đất

“Năm 2011, TP tập trung kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu thụ các sản phẩm bất động sản. Do tình hình bất động sản năm 2010 không có biến động lớn nên bảng giá đất năm 2011 cơ bản giữ nguyên so với năm 2010”, TP giải thích lý do bảng giá đất năm 2011 không thay đổi lớn so với năm 2010. Theo TP, việc này còn nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một bộ phận người dân thu nhập thấp còn nợ tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP còn xác định mục tiêu khi xây dựng bảng giá các loại đất năm 2011 là tiếp tục ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện chủ trương bình ổn giá, kiềm chế lạm phát… Khi xây dựng bảng giá đất năm 2010 thấp hơn thực tế, TP cũng cho biết lý do là nhằm đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đóng tiền sử dụng đất khi hợp thức hóa nhà ở, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy.

Do gộp chung bảng giá đất để áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau nên TP phải có giải pháp hài hòa sao cho không ảnh hưởng đến đại đa số người dân và các cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Bảng giá đất năm 2010 khi triển khai thực hiện đã đáp ứng được nhiệm vụ này” - TP đánh giá trong tờ trình.

Bổ sung một đối tượng áp dụng bảng giá đất Theo báo cáo của TP, bảng giá đất năm nay vẫn áp dụng cho bốn mục đích như năm 2010. Cụ thể: - Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. - Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất. - Tính lệ phí trước bạ. - Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước. Ngoài ra, bảng giá năm 2011 còn bổ sung thêm mục đích tính tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo công văn 1173 năm 2010 của Thủ tướng (phần trong hạn mức khi hợp thức hóa chuyển mục đích sử dụng... được đóng tiền sử dụng đất theo bảng giá đất).

