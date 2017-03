Băng giang hồ "khét tiếng" Bạc Liêu lãnh án tù

Các bị cáo nghe đại diện Viện KSND luận tội



Theo đó, Thạch Quang (44 tuổi, ngụ ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi) nhận án phạt 6 năm tù; Lý Phol (37 tuổi, ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) 3 năm tù; Nguyễn Nguyên (45 tuổi) 3 năm 9 tháng tù; Đinh Vũ Hưng (32 tuổi) 2 năm 6 tháng tù; Hồ Thế Anh (32 tuổi) 6 tháng tù, cả ba cùng ngụ P.1; Trịnh Hoàng Nghĩa (53 tuổi) bị xử 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Trực (37 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, cùng ngụ P.7; Phạm Hồng Thái (28 tuổi, P.3) 6 tháng tù và Trần Văn Hưng (35 tuổi, khóm Đầu Lộ, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) 3 năm tù.





Như Thanh Niên Onlineđã thông tin, phần lớn các bị cáo đều có nhiều tiền án, tiền sự. Đây được coi là băng nhóm hoạt động theo kiểu giang hồ nguy hiểm và khét tiếng nhất ở Bạc Liêu. Trong đó, Thạch Quang cầm đầu băng nhóm trên tập hợp một nhóm người thường tổ chức đánh bạc, đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp và hộ nuôi tôm công nghiệp.



Quang thường mặc đồ rằn ri, đi xe đắt tiền, lúc nào cũng kè kè súng bên mình để thị uy.





Ngày 3.3.2011, thấy La Văn Hòa lấy điện thoại ra nghe tại điểm lắc bầu cua ăn tiền (ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu), Quang liền rút khẩu col 45 giấu trong người ra lên đạn và dọa sẽ bắn chết Hòa nhưng được nhiều người can ngăn.Cùng thời gian trên, anh Lê Thanh Viêm, chủ đại lý kinh doanh thức ăn cho tôm (P.3, TP.Bạc Liêu) cũng làm đơn tố giác đã liên tiếp bị các đàn em của Thạch Quang đe dọa cưỡng đoạt tài sản.Qua quá trình điều tra, từ ngày 17 - 26.5.2011, công an lần lượt bắt giữ các bị cáo trên. Qua khám xét nơi ở của các bị cáo, công an thu giữ 3 khẩu súng (AR-15, col 45 và một súng bắn đạn hoa cải), 1 lựu đạn, 74 viên đạn các loại, cùng hàng loạt mã tấu, búa, dao bấm, dao tự chế…Theo Trần Thanh Phong (TNO)