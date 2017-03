Từ 1-7, bộ đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe có thêm nhiều câu hỏi nhưng thời gian thi lại ít hơn so với trước - Ảnh: THUẬN THẮNG



Tiếp tục chấn chỉnh tiêu cực



Thời gian qua, việc thực hiện thi sát hạch cấp GPLX theo bộ đề cũ đã có hiện tượng tiêu cực trong thi cử. Với bộ đề thi mới (khó hơn), liệu cán bộ có thể gây nhũng nhiễu nhiều hơn hay không? Trả lời câu hỏi này của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết vừa qua Tổng cục Đường bộ đã đưa ra nhiều giải pháp mới chấn chỉnh trong việc thi sát hạch cấp GPLX và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho triển khai. Với tinh thần tiếp tục chấn chỉnh, sửa đổi để đưa ra bộ đề thi mới, trong đó có việc áp dụng công nghệ mới (gắn màn hình, camera quan sát...), trong quá trình thực hiện nếu phát hiện tiêu cực, Tổng cục Đường bộ sẽ tiếp tục chấn chỉnh.

Theo NGỌC ẨN (TT)



Cụ thể đề thi sát hạch cấp GPLX ôtô là 450 câu hỏi (tăng 45 câu hỏi so với hiện nay), đề thi sát hạch xe máy là 150 câu hỏi (tăng 30 câu hỏi so với hiện nay). Thời gian thi sát hạch GPLX ôtô hạng B và D là 15 phút và hạng C và E là 20 phút (cùng giảm năm phút so với hiện nay).Ngoài ra, tại các trung tâm sát hạch phải lắp đặt bốn màn hình LCD 32 inch để công khai quá trình và kết quả sát hạch lái xe, trong đó lắp đặt một màn hình tại hội đồng thi và ba màn hình tại phòng chờ sát hạch để các thí sinh chờ dự thi xem xét và giám sát. Đồng thời, lắp đặt hệ thống camera, thiết bị lưu trữ hình ảnh và âm thanh trên ôtô sát hạch lái xe trên đường để giám sát quá trình sát hạch. Tổng cục Đường bộ VN (Bộ Giao thông vận tải) đề nghị các sở giao thông vận tải không tổ chức thi sát hạch cấp GPLX nếu không bổ sung các điều kiện như trên.Ông Nguyễn Văn Quyền - phó Tổng cục Đường bộ VN - cho biết bộ đề thi sát hạch cấp GPLX ôtô đã nâng từ 405 câu hỏi lên 450 câu hỏi nhằm đảm bảo các câu hỏi phản ánh đầy đủ nội dung trong chương trình đào tạo sát hạch cấp GPLX. Việc bổ sung các câu hỏi nhằm cập nhật những nội dung trong Luật giao thông đường bộ ban hành năm 2008, trong đó có các câu hỏi bổ sung về đạo đức nghề nghiệp người lái xe và các quy định mới về giao thông đường bộ.Riêng việc giảm thời gian thi lái xe trên mô hình, ông Quyền cho biết qua khảo sát chỉ có một số học viên xử lý tình huống chậm trong bài thi, việc rút ngắn thời gian thi vẫn đảm bảo với số đông học viên thi lấy bằng. Tương tự, thời gian thi lý thuyết trắc nghiệm cũng được rút ngắn.Ông Quyền nói rằng các camera được lắp đặt trong phòng thi và truyền hình ảnh ra ngoài phòng chờ thi là để mọi người cùng giám sát nhằm đảm bảo tính công khai trong thi cử. Hơn nữa, các camera này sẽ được hội đồng thi giám sát chặt chẽ trong từng cuộc thi và để lưu trữ.“Nói chung, việc tăng câu hỏi, giảm thời gian thi và lắp đặt camera trong thi sát hạch cấp GPLX nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và mục tiêu cuối cùng là giảm tai nạn giao thông” - ông Quyền nhấn mạnh.Ông Nguyễn Hoàng Long - giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia (TP.HCM) - cho biết ở phần thi lý thuyết nếu hết giờ mà thí sinh chưa nộp bài thi trắc nghiệm sẽ bị chấm rớt. Đặc biệt là ở bộ đề thi trắc nghiệm lái xe lần này khác với kiểu thi trắc nghiệm trước đây, ví dụ ở một câu hỏi với bốn mục đáp, trong đó đáp án là có hai mục đúng, thay vì bình thường chỉ có một mục đúng. Như vậy, gặp câu hỏi trên, thí sinh phải đánh dấu x vào cả hai mục đúng thì được chấm điểm, ngược lại thí sinh nào trả lời có một mục đúng thì câu hỏi đó không được chấm điểm.Ông Long cho rằng việc rút ngắn thời gian thi lý thuyết từ 20 phút xuống còn 15 phút sẽ không khó khăn lắm đối với những người đi học lái xe đầy đủ và thành thục, nhưng sẽ khó với những người học chậm và yếu. Bởi vì các câu hỏi trong đề thi đều được đổi mới mà người học tủ, học mẹo không giải đáp được. Phần thi thực hành trên mô hình bị rút ngắn từ 20 phút xuống còn 15 phút cũng sẽ gây khó khăn cho không ít thí sinh.Ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi - cho biết thêm hiện nay có khoảng 35% số người thi trên mô hình với thời gian hơn 15 phút (quy định cũ là 20 phút). Như vậy, khi áp dụng thời gian thi rút ngắn thì ít nhất sẽ có thêm 15-20% số người thi rớt vì đã hết giờ thi mà chưa xong bài thi.Ông Cao Tuấn - phụ trách đào tạo lái xe Trường trung cấp kỹ thuật nghề Hùng Vương - nói có khả năng nhiều thí sinh bị rớt vì thời gian thi mô hình rút ngắn còn 15 phút. Bởi vì việc thu hẹp đường vào nhà xe (mô hình) sẽ buộc thí sinh mất thêm thời gian điều chỉnh vào nhà xe, trong khi trước đây thời gian thi 20 phút mà đã có những người rớt vì vượt quá thời gian thi. “Với việc thực hiện quy định mới, nhà trường sẽ điều chỉnh việc đào tạo lái xe kỹ càng hơn” - ông Tuấn nói.Để áp dụng quy định mới về thi sát hạch lái xe, Tổng cục Đường bộ VN đã yêu cầu các trung tâm sát hạch sửa đổi sân bãi mô hình thi. Trong đó đã thu hẹp chiều rộng đường xe vào nhà xe (mô hình), so với mô hình trước đây đường vào nhà xe rộng hơn. Điều này đòi hỏi thí sinh phải xử lý tình huống nhanh và chính xác.Tuy nhiên, ông Long kiến nghị cần linh động giải quyết cho những thí sinh bị trễ trong giờ thi trên mô hình được thi lại vì thời gian thi được rút ngắn xuống 15 phút. Đã từng xảy ra trường hợp thí sinh đang thi trên mô hình đã lái xe quá chậm khiến thí sinh vào sau bị chậm và hết thời gian thi. Để tránh thi bị rớt oan trong trường hợp trên, hội đồng sát hạch thi cần phân bổ khoảng cách và thời gian cho từng thí sinh vào mô hình, không gây ùn ứ trên mô hình thi.Chiều 30-6, ông Võ Minh Châu - phó Phòng quản lý sát hạch và cấp GPLX Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho hay sở đã yêu cầu các trung tâm sát hạch cần bổ sung hoàn thiện sân bãi và thiết bị truyền dẫn camera trong thời gian từ ngày 1 đến 15-7.Trong thời gian đó, Phòng quản lý sát hạch và cấp GPLX sẽ kiểm tra, nếu đạt yêu cầu mới tổ chức thi sát hạch cấp GPLX. Đến nay đã có hai trong tổng số bảy trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2 hoàn thành việc sửa đổi 10 bài thi trên mô hình. Như vậy trong thời gian tới, trung tâm nào đủ điều kiện sẽ cho tổ chức thi ngay.