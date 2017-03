Băng lừa đảo xuất khẩu lao động lãnh án nặng

Theo Lê Nga (TNO)

Ngày 21.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Quang Thuân (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH N&D, trụ sở tại Hải Phòng) 8 năm 6 tháng tù; Rohman (37 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ tại tỉnh An Giang) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Nguyễn Ngọc Hải Vân, nguyên cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ, cũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Mặc dù Công ty TNHH N&D không có chức năng xuất khẩu lao động và cũng không hợp tác với bất kỳ đối tác nào ở Úc nhưng 3.2008 Thuân vẫn đăng tin tuyển người đi xuất khẩu lao động trên mạng internet. Để người lao động tin tưởng đóng tiền, Thuân tự bịa đặt ra một công ty có tên là Kenmax ở Úc cần tuyển lao động phổ thông làm việc trong thời hạn 5 năm, lương khởi điểm 2.000 USD.Rohman là nhân viên của một công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu khác vô tình đọc được thông tin quảng cáo trên nên liên lạc điện thoại với Thuân. Qua trao đổi, biết Rohman có mối quan hệ với Vân, Thuân vào TP.HCM gặp Rohman bàn nhau nhờ Vân giúp.Để sử dụng pháp nhân Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ tuyển người đi xuất khẩu lao động, Rohman hứa hẹn chia cho Vân từ 3.000 - 3.500 USD/người. Hám lợi, Vân không những không thực hiện các bước kiểm tra tính pháp lý, theo đúng quy trình, mà còn soạn thảo thông báo tuyển người đi xuất khẩu lao động trình cho lãnh đạo phòng ký.Bên cạnh đó, mặc dù Phòng LĐ-TB-XH không có chức năng thu tiền của người lao động nhưng Vân vẫn tự ý dùng phiếu thu của phòng và dấu vuông để thu tiền rồi đưa cho Rohman chuyển ra Hải Phòng cho Thuân.Tổng cộng có 11 nạn nhân bị các bị cáo trên lừa đảo. Trong đó, Thuân chiếm đoạt trên 800 triệu đồng và 10.000 USD; Rohman chiếm đoạt trên 17.000 USD và Vân trên 700 triệu đồng.