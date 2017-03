Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án

Theo Mai Trâm (TNO)

13 bị cáo khác liên quan đến vụ án này bị phạt từ 2-7 năm tù (trong đó có 2 án treo) cùng về tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 6.9.2011, Hiệp điều khiển xe máy BKS 66M1-6878 chở Cường đi tìm "con mồi", khi đi mỗi bị cáo mang theo 1 dao lê và 1 cây kìm cộng lực.Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ đến gần Trường nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ thì phát hiện anh Trang Thế Hữu trên cổ có đeo dây chuyền, điều khiển xe chạy ngược chiều.Sau đó, Cường và Hiệp quay đầu xe lại áp sát để giật dây chuyền của anh Hữu, nhưng anh Hữu kịp phản ứng xô ngã xe hai tên cướp ra đường.Anh Hữu nhanh tay lấy chìa khóa xe của Hiệp và chạy vào Trường nghiệp vụ Công an tri hô, Hiệp và Cường lập tức lấy dao rượt theo.Tuy nhiên, do thấy công an nên cả hai quay lại dựng xe lên và dắt bộ đi về hướng xã Mỹ Khánh.Đi được một đoạn thì Cường và Hiệp phát hiện có lực lượng công an truy đuổi, cả hai liền bỏ xe chạy trốn.Cùng lúc đó, thấy chị Trần Thị Mai đi ngang qua, Hiệp và Cường dùng dao khống chế để cướp xe tẩu thoát thì bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ.Tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận hành vi phạm tội, Cường và Hiệp còn khai nhận trước đó đã thực hiện 26 vụ trộm cắp khác (chủ yếu là xe mô tô) trên địa bàn TP.Cần Thơ và đã đưa tài sản trộm cắp được cho 2 bị cáo là Phạm Thanh Tân (28 tuổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng) và Lê Hoài Thanh để tiêu thụ.